Ligue 2 (J30) - Valenciennes-AJA : dernier match avant la trêve à bien négocier, sans Ngando pour un moment

Blessé face au Paris FC et incertain pour la fin de saison, le milieu offensif de l'AJA Axel Ngando est absent contre Valenciennes ce samedi (30e j. L2) au stade du Hainaut. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Rassurante dans le jeu la semaine passée face au Paris FC mais toujours inefficace (0-0), l’AJA veut regoûter à la victoire ce samedi (20h) à Valenciennes pour la 30e journée de Ligue 2. Les Icaunais (6e, 46 points) pourraient, en cas de victoire face à un VAFC (8e, 39 points) pas dans son assiette dernièrement, conjuguée à un faux-pas du Paris FC contre Grenoble, retrouver leur 5e place avant la trêve internationale.

Désormais solide derrière, l’AJA veut retrouver l’efficacité devant

Le dernier match des Auxerrois face aux Parisiens a symbolisé la dynamique du club ajaïste ces dernières semaines. Un nul, le sixième en 12 matches de championnat depuis le début de l’année (contre trois victoires et trois défaites), qui confirmait la récente solidité de la défense auxerroise (trois clean sheets sur les six derniers matches), en même temps que l’inefficacité du front offensif, malgré le retour d’une certaine fluidité dans les intentions qui coïncidait avec celui de Mathias Autret après trois matches sur le flanc.

Les chiffres sont éloquents : trois réalisations seulement ont été inscrits par l’AJA en six rencontres. Tous à la suite de coups de pied arrêtés. Contre le Paris FC, les Icaunais, malgré peu de tirs cadrés, sont passés tout proche de convertir leur premier but dans le jeu depuis près d’un mois et demi. Face à Valenciennes, il leur faudra à nouveau insister pour débloquer le compteur. Et si possible dès la première période, comme en fin d’année dernière à l’époque où l’AJA surfait sur la vague, pour éviter que le collectif ne se "tétanise au fil du match" selon les mots du coach Jean-Marc Furlan.

Plus que la tétanie, c’est surtout le surplace qu’Auxerre doit à tout prix éviter pour ce dernier match avant la trêve car son résultat pourrait soit redonner de l’allant à l’équipe avant la dernière ligne droite de huit rencontres, soit la faire gamberger durant cette pause de deux semaines. L’AJA n’a gagné qu’une fois sur ses six dernières rencontres. Et même si évoluer à l’extérieur n’est pas sa tasse de thé (un succès en six déplacements), il va falloir ramener quelque chose du Hainaut. Et si possible plus qu’un point pour rester dans la course aux playoffs.

Ngando, la tuile

"Un coup dur", "la guigne", "une pénalité importante"... Le coach Jean-Marc Furlan n’a pas eu de mal à trouver les mots pour qualifier le forfait de son milieu offensif Axel Ngando, blessé en toute fin de match face au Paris FC, et dont "la fin de saison est compromise" en raison d’un "soupçon de fracture" à la cheville. Joueur essentiel dans la rotation, celui qui a participé à toutes les rencontres de championnat (29 matches disputés, 19 comme titulaire) apportait une touche technique indéniable au 4-1-4-1 de l’AJA, malgré des statistiques un peu en deçà du rendement espéré (deux buts, trois passes décisives).

Si c’est une cartouche offensive en moins dans un effectif pas forcément débordant en la matière, l’absence d’Ngando pourrait profiter à la concurrence, en particulier Gauthier Hein et Kévin Fortuné à ce poste d’ailier droit. Sauf si Jean-Marc Furlan décide d’aligner un 4-2-3-1 pour inclure Alexandre Coeff au milieu de terrain et ainsi décaler Hamza Sakhi sur un côté, ce qui a déjà été fait.

Il faudra noter, pour ce déplacement à Valenciennes, le retour d’Ousoumane Camara. Le milieu de terrain polyvalent (22 ans) n’était plus apparu dans le groupe auxerrois depuis le 30 janvier et un autre déplacement, à Troyes. Alec Georgen et François Bellugou ont eux été écartés pour la rencontre, tandis qu’Aly Ndom est à l’infirmerie.

Le VAFC en plein doute

Au match aller, Valenciennes avait réussi à arracher le match nul à l’Abbé-Deschamps (1-1) en contrariant tactiquement l’AJA notamment en première période, même si les Icaunais ont eu à de nombreuses reprises la balle du 2-1 en fin de rencontre. Mais difficile de dire si les Valenciennois seront dans les même dispositions ce samedi. Avec une seule victoire en sept matches (deux nuls, quatre défaites), les hommes d’Olivier Guégan viennent d’être corrigés à Rodez (3-0) en encaissant trois buts en à peine sept minutes.

Quasiment décrochés de la course aux playoffs avec neuf points de retard sur le 5e, les joueurs du VAFC ne sont pas pour autant tirés d’affaire. Ils ont certes 11 unités d’avance sur le 18e et barragiste Pau, mais l’issue de l’appel suspensif de Niort après sa défaite sur tapis vert contre Valenciennes pourrait ramener cette avance à huit points.

Méfiance tout de même face à cette équipe, surtout à domicile, où elle fut capable de gagner contre le 3e Toulouse (1-0, 28e j.) et de contrarier le leader troyen (2-2, 26e j.). Attention aussi à ses attaquants, Baptiste Guillaume et Kévin Cabral (respectivement 10 et sept buts), qui figurent parmi les satisfactions de la saison avec le défenseur-buteur Joffrey Cuffaut (sept buts). Mais derrière justement, Valenciennes sera privée de deux défenseufs, Emmanuel Ntim et Maxime Spano. Et quand on sait que la 14e défense de L2 (38 buts encaissés) a pris 12 pions en six matches de championnat, on se dit que l’AJA a vraiment l’opportunité d’en profiter.