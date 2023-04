Ligue 2 (J31) : à Rodez, le Stade Lavallois joue l'une de ses dernières cartes

Après six défaites consécutives, le Stade Lavallois espère sortir de cette très mauvaise spirale lors de son déplacement à Rodez, 14e de Ligue 2. Les Tango, eux, sont relégables (17e) depuis la défaite à Niort, lanterne rouge (28e journée). L'équipe aveyronnaise n'est qu'à trois points de Laval, c'est un adversaire direct pour le maintien. Les Ruthénois ont enchaîné quatre victoires consécutives avant de perdre à Dijon (1-0) la semaine dernière.

Et finalement, peu importe l'adversaire, il reste huit matches pour décrocher le maximum de points. Il ne faut surtout pas se disperser explique l'entraîneur, Olivier Frapolli : "on se focalise davantage sur soi dans ces périodes là. Et je pense que l'erreur serait de trop se focaliser sur l'adversaire. C'est vraiment ce qu'on a fait toute la semaine, en se focalisant sur nous, notre état d'esprit, sur la façon d'aborder le match, sur l'intensité que l'on peut mettre au quotidien dans les entraînements, sur la rigueur. Tout le monde a conscience de l'enjeu, de ce que signifie un maintien en Ligue 2 et de l'importance de le faire."

Tout le monde est concerné au sein du groupe de joueurs a dit l'entraîneur. On l'espère vivement. Ce qui est sûr, c'est que les Lavallois n'ont plus gagné depuis le 18 février. Deux mois de disette, c'est très long convient le défenseur central, Yohan Tavarès : "il faut absolument arrêter l'hémorragie. Cela passe par un gros match contre Rodez. On est tous concentré sur l'enjeu du match. Je pense qu'on est tous conscients que l'important, ce sont les points, les points et uniquement les points."

Six défaites de suite, c'est un triste record pour Laval. Pourvu que la série prenne fin à Rodez. Une seule équipe de Ligue 2 a perdu sept matches de suite depuis 1993. Il s'agit du RC Lens en 2017. Un club aujourd'hui 2e de Ligue 1.

Plusieurs joueurs de retour dans le groupe lavallois

Pour ce match ô combien important pour la suite, l'entraîneur du Stade Lavallois a convoqué 19 joueurs. Bryan Goncalves est forfait (adducteurs). Remy Duterte et Steven Nsimba sortent du groupe à l'inverse de Marvin Baudry, Kevin Perrot, Djibril Diaw et Sébastien Da Silva.

>> Le Rodez Aveyron Football accueille le Stade Lavallois à 19 heures au stade Paul-Lignon. Cette rencontre sera à vivre dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.