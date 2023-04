Ligue 2 (J31) - Le DFCO se déplace à Quevilly-Rouen, pour enchaîner

Que de changements du côté du DFCO depuis le dernier déplacement en Normandie ... il y a deux semaines, et la défaite à Caen . Depuis, Pascal Dupraz a remplacé Omar Daf à la tête de l'équipe, remportant une première victoire le weekend dernier contre Rodez (1-0). Samedi 15 avril 2023, Dijon, toujours 18e et relégable à huit journées de la fin du championnat, rêve d'enchaîner un deuxième succès consécutif, en déplacement sur la pelouse de QRM, 8e de Ligue 2.

Traoré forfait, Ndong avec la réserve

Pascal Dupraz devra se passer de plusieurs joueurs pour ce déplacement en Normandie. Cheick Traoré, victime d'une douleur à l'ischio, est forfait. Roger Assalé ne sera pas apte non-plus, devant se réathlétiser au préalable avec la réserve. Ahmad Ngouyamsa, expulsé avec la N3, est toujours suspendu.

Didier Ndong ne sera pas du voyage, mais pour une autre raison : "je vous invite à poser la question à la direction", répond Pascal Dupraz, interrogé sur le sujet en conférence de presse d'avant-match. "Suite à son retour tardif de sélection, il est mis à disposition de la réserve", informe-t-on du côté de la direction.

Gardiens de but : Allagbé, Reynet

Défenseurs : Congré, Coulibaly, Joly, Rocchia, Touré

Milieux de terrain : Ahlinvi, Jacob, Marié, Pi, Soumaré, Thioune

Attaquants : Le Bihan, Nassi, Silva, Tchaouna, Aké

Reynet confirmé comme numéro un

Pour son dernier match à la tête du DFCO, contre Caen, Omar Daf avait décidé de changer de gardien, titularisant Saturnin Allagbé. Le portier béninois avait été victime d'un choc à la tête, remplacé par Reynet. De retour en forme pour ce match contre QRM, il ne gardera pas les buts. "Baptiste est numéro un", annonce Pascal Dupraz : "Je souhaite qu'il fasse huit clean-sheet. Contre Rodez, il a été rassurant, rayonnant, premier relanceur, premier contre-attaquant, il a fait un match qui vaut 10 sur 10".

Pourquoi le choix de Zargo Touré comme capitaine ?

Pascal Dupraz a tranché, le défenseur Zargo Touré sera capitaine. Il a porté le brassard contre Rodez. Pourquoi ce choix ? "Les autres sont capitaines d'autres secteurs, répond Pascal Dupraz. Mika (Le Bihan) est le capitaine des buteurs, il s'est exprimé, il a montré l'exemple. Daniel (Congré), il est exemplaire par son comportement, je n'ai pas besoin de lui donner le brassard, parce que chaque joueur prendra systématiquement en exemple Daniel".

Dijon en grande difficulté à l'extérieur

Le DFCO est la plus faible équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 2, après 30 journées. Dijon n'a gagné qu'une seule fois, fin août 2022, sur le terrain de Metz. Au total, le DFCO n'a grapillé que six points loin de ses bases (une victoire, trois nuls, dix défaites, et seulement dix buts marqués). Sur le pelouse de QRM, Pascal Dupraz, qui n'a pas tenté d'expliquer cette statistique, ne voulant pas commenter le bilan de son prédécesseur, va vivre son premier déplacement en tant qu'entraîneur du DFCO. "La notion domicile extérieur a une importance, mais il faut s'en défaire dans notre situation, il y a trois points en jeu, partout, et il y a urgence".

16% de chances de se maintenir

Mi-mars, le DFCO avait encore 25% de chances de se maintenir en Ligue 2 à la fin de la saison, selon le modèle du statisticien Opta. Un mois plus tard, malgré la victoire contre Rodez, l'arrivée de Pascal Dupraz, et le gain d'une place au classement, cette probabilité s'amenuise encore. Selon les prévisions d'Opta, r elayées par le site de la Ligue 2 , Dijon n'a plus que 16,3% de chances de ne pas évoluer en National la saison prochaine.

"Nous sommes l'une des équipes les plus faibles du championnat de Ligue 2, parce que le classement en atteste, avance l'entraîneur du DFCO. On ne peut pas devenir l'équipe la plus forte, mais on peut transformer une catastrophe en un bonheur qu'on partagera, je l'espère, avec tous les amoureux du club et tous ceux qui y travaillent".

