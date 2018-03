Le Havre, France

QRM chasse les mal classés, le HAC chasse les barragistes. Et aucune des deux équipes n'a l'intention de rentrer bredouille, ce vendredi. En effet, l’enjeu est énorme pour les deux voisins, à l'occasion de la 31ème journée de Ligue 2.

D'un côté, QRM rêve de réaliser un coup sur la pelouse du Stade Océane, d’enchaîner ainsi un deuxième succès d’affilée pour la deuxième fois cette saison et de fêter le maintien en Ligue 2 d’ici huit matchs, à condition d'une fin de saison canon. De l'autre, les havrais sont sous pression et ont certainement le plus à perdre en cas de défaite. Les Ciel et Marine sont invaincus à domicile depuis la 10 mars 2017, et n’ont plus de marge de manoeuvre (cinq points d'écart avec le cinquième), eux qui pourraient sans doute tirer une croix sur la montée en cas de faux pas et d’humiliation par le voisin.

Confiance et méfiance !

En toute logique, le HAC doit s'imposer face à QRM, comme à l'aller (0-2), surtout à domicile. Et infliger au promu sa vingtième défaite dans ce championnat. Sur le papier, il n'y a d'ailleurs pas photo entre les deux formations. Seulement, si le HAC part favori en raison du monde qui sépare les deux équipes, les havrais ne sont que douzièmes sur la phase retour, quand les quevillais réalisent un deuxième acte honorable, avec une onzième place sur l'année civile.

Coup d'envoi à 20h sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte, Manuel Quesnel et Alexis Bertin. Avant match à partir de 19h45.