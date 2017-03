Ligue 2 - J31 : Le Havre AC tient tête au Stade de Reims

Dans un match intense et de qualité, le HAC est passé tout près de faire tomber le Stade de Reims, au Stade Océane. Au final, un score nul et logique. Et un Fabien Farnolle héroïque.

Même en prenant tout l'effectif du HAC, il n'y aurait pas eu assez de mains pour compter le nombre d'arrêts décisifs de Fabien Farnolle, ce vendredi soir, au Stade Océane. Le gardien béninois a littéralement écoeuré les rémois et permis aux siens de conserver le point du match nul. Auteurs de l'ouverture du score grâce à Ghislain Gimbert (17), les havrais ont été repris en seconde période, avec l'égalisation de Pablo Chavarria. Les Ciel et Marine reviennent dans la première moitié du classement.