Reims, France

Après 15 jours de trêve internationale, la Ligue 2 a repris ses droits hier avec les huit premiers matches de cette 31e journée (voir les résultats ci-dessous). Le Stade de Reims aura encore une fois les faveurs de la programmation du samedi après Lens lors de la journée précédente, et avant Le Havre la semaine prochaine puis le déplacement au Paris FC la suivante. Preuve que les Rémois touchent au but. Si l'officialisation "mathématique" de cette montée en Ligue 1 devrait intervenir courant avril, il reste 8 matches à disputer pour aussi valider un titre de champion mérité et s'offrir une soirée de fête le vendredi 11 mai, dernière journée au cours de laquelle sera remis le trophée du champion de Ligue 2. Avant cela, il y aura donc ces 8 matches pour atteindre ces deux objectifs et pourquoi pas aussi aller chercher de nouveaux records. Nombre de points, nombre de victoires, nombre de buts pour faire de cette saison une saison historique.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Axel DISASI (ischio), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Lenny VALLIER (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Hassane KAMARA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix).

