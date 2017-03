Ligue 2 (J31) : Le Stade de Reims entame le sprint final au Havre

Il reste 8 matches à disputer avant la fin du championnat et les Rémois devront en remporter au moins 5 pour espérer accrocher l'une des deux premières places au classement. Première étape ce vendredi (20 heures) face au Havre.

Il sera difficile de faire parler une statistique qui évoque les performances du Stade de Reims au Stade Océane au Havre et pour cause, le club rémois va disputer le premier match de son histoire ce vendredi dans ce stade normand récemment sorti de terre.

Une première que les Rémois vont tenter d'aborder de la meilleure des manières alors qu'il ne reste que 8 matches à disputer dans ce championnat (voir infographies ci-dessous) et que tous les points vont compter en vue de la montée en Ligue 1. Alors que les deux premiers au classement (Lens et Brest) s'expliqueront samedi après-midi dans le Nord, les Rémois pourraient dès vendredi mettre la pression sur les deux premiers et même sur Strasbourg qui ne jouera que lundi à domicile face à Sochaux.

Au regard des écarts au classement et du nombre de points pris par les 7 premiers encore dans la course à la montée, il faudra 5 victoires au Stade de Reims pour être dans les trois premiers et peut-être un peu plus éviter cette place de barragiste. Côté havrais, le podium est loin, les Normands sont à 9 points du podium. Un succès ce vendredi face à Reims leur permettrait de s'accrocher à une remontée au classement presque utopique.

Alors que les récents promus en Ligue 1 affichaient des totaux de points supérieurs ou proche de 70 points, les temps de passage semblent un peu moins haut cette saison. Il faudra bien moins de 70 points pour espérer monter, mais plus autour de 65 points :

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), AMIOT Grégoire (choix), DA CRUZ Danilson (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Ali (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (choix).

Le groupe des 16 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @HAC_Foot #FBsport pic.twitter.com/w5GjsrSVVY — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 30, 2017

