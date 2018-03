Nancy, France

-

A Nancy (Stade Marcel Picot), le Stade de Reims bat Nancy 2-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 12427

: 12427 Arbitre : M. Florent Batta

M. Florent Batta Buts - Chavarria (55e), Oudin (77e) pour Reims

Chavarria (55e), Oudin (77e) pour Reims Avertissements - au Nancéien Abou Ba (21e) et aux Rémois Xavier Chavalerin (41e), Julian Jeanvier (45e)

- au Nancéien Abou Ba (21e) et aux Rémois Xavier Chavalerin (41e), Julian Jeanvier (45e) Nancy : Jourdren - Lang, Muratori, Ba, Diagne, Abergel, Nguessan (Koura, 67e), Cétout, Bassi (Hadji, 67e), Nordin (Eler, 82e), Dalé. Entr. : Patrick Gabriel

: Jourdren - Lang, Muratori, Ba, Diagne, Abergel, Nguessan (Koura, 67e), Cétout, Bassi (Hadji, 67e), Nordin (Eler, 82e), Dalé. Entr. : Patrick Gabriel Reims : Mendy - Bouhours, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Chavalerin, Da Cruz (cap.), Mbemba (Ndom, 73e), Diego (Ngamukol, 84e), Oudin (Siebatcheu, 80e), Chavarria. Entr. : David Guion

Il aura fallu une mi-temps. 45 minutes pour peaufiner quelques réglages et retrouver le rythme victorieux. Un premier acte au cours duquel les Rémois ont parfois tremblé à l'image de cette reprise de Modou Diagne de la tête qu'Edouard Mendy est allé cherché sur sa ligne d'un joli réflexe. Les Rémois aussi ont fait trembler les montants, Julian Jeanvier voyant sa tête repoussée par le poteau en fin de première période sur un centre de Diego. Aly Ndom, en fin de match adressait pour sa part, une belle frappe seulement renvoyée par la transversale.

Mais entre deux, Pablo Chavarria, à la réception d'un superbe mouvement entre Romain Métanire et Rémi Oudin, coupait de la tête un centre parfait pour ouvrir le score. Le plus dur était fait. Et lorsque Rémi Oudin ajustait idéalement le ballon dégagé par le mur lorrain après un coup-franc dangereux de Diego (inscrivant au passage son 5e but en autant de matchs disputés), les Nancéiens ont compris qu'ils vivraient la semaine en position de relégable. Les Rémois, eux, franchissent tranquillement la barre des 70 points et pourraient mathématiquement officialiser leur montée samedi prochain s'ils battent Le Havre et qu'Ajaccio s'incline à Châteauroux.

VIDEO | La réaction du gardien de but rémois Edouard Mendy après la victoire du @StadeDeReims à @asnlofficiel (0-2) #FBsport#ASNLSDRpic.twitter.com/Er92AA1Uh2 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 31, 2018

VIDEO | La réaction du capitaine rémois Danilson Da Cruz après la victoire du @StadeDeReims à @asnlofficiel (0-2) #FBsport#ASNLSDRpic.twitter.com/lCXKh2OgLY — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 31, 2018