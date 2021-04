Ligue 2 (J33) - AJA-Nancy : les Icaunais doivent confirmer et retrouver la sérénité à l'Abbé-Deschamps

L'AJA à la recherche d'une série de deux succès plus connue depuis décembre, Birama Touré préservé, des Nancéiens sauvés et en pleine reconstruction : voici ce qu'il faut savoir sur AJA-Nancy (33e j. L2) ce samedi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Et si Gauthier Hein nous remettait un but exceptionnel comme à Niort pour que l'AJA se rapproche un peu plus du Top 5 ? Réponse face à Nancy ce samedi (33e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

La semaine qui s'annonce sera décisive pour le destin de l'AJA cette saison. Sur les six matches qu'il reste encore à disputer en championnat, les Icaunais (6e, 51 points) vont en jouer trois en à peine sept jours, dont le premier contre Nancy (9e, 41 points) ce samedi (20h) pour la 33e journée de Ligue 2. Avant d'aller à Pau mardi et de recevoir Dunkerque samedi prochain, le club auxerrois doit confirmer le joli succès obtenu à Niort (4-0) lors de la précédente journée. Et enfin signer une série de deux victoires consécutives qui n'est plus arrivée depuis fin décembre, pour espérer se rapprocher des playoffs et de la 5e place occupée par le Paris FC, quatre pointsd'avance sur les Icaunais.

Enchaîner pour continuer à rêver

C'est ce qui fait défaut aux Icaunais depuis le début de saison. L'enchaînement des succès. Seule formation du Top 6 à ne jamais avoir obtenu une série de trois victoires, l'AJA est à la recherche de ces "neuf points à la suite" depuis… la période décembre 2018/janvier 2019, sous l'ère Pablo Correa. Une éternité. Elle n'en a pas été très loin au regard des trois derniers matches qui ont précédé le déplacement victorieux chez les Chamois, à chaque fois conclus par des nuls frustrants alors que les Auxerrois avaient ouvert le score.

Le festival à Niort a-t-il vraiment été un déclic pour les Ajaïstes ? C'est la prestation contre Nancy à l'Abbé-Deschamps, où Auxerre n'a plus gagné depuis quatre rencontres (trois nuls, une défaite), qui permettra de le dire avec certitude. Les Auxerrois ont su élever leur niveau individuellement et collectivement pour s'en sortir, malgré les vents contraires et avec des circonstances favorables (poteau niortais et penalty arrêté par Donovan Léon à 1-0 pour les Auxerrois). Tout n'a pas été parfait dans le jeu, mais l'efficacité retrouvée, rappelant les plus belles heures de l'AJA cette saison, celle qui collait quelques raclées avec un réalisme froid, permet de rêver, encore.

Touré de retour à l'entraînement mais préservé

Pour la réception de Nancy, Jean-Marc Furlan a décidé de faire confiance au même groupe de 18 que pour le déplacement à Niort. Souffrant d'une déchirure ligamentaire à l'épaule, Birama Touré à repris l'entraînement cette semaine. Mais le milieu sentinelle et capitaine de l'AJA, qui dit ne ressentir plus aucune douleur, n'a pas été convoqué pour la rencontre, préservé par Jean-Marc Furlan. Alexandre Coeff devrait donc de nouveau assurer l'intérim, ce qu'il avait réussi avec efficacité dans les Deux-Sèvres (un but, une passe décisive). Le 4-1-4-1 dans lequel il avait évolué chez les Chamois devrait être le même face aux Lorrains.

Au rayon des blessés, les milieux Aly Ndom et Axel Ngando sont toujours aux soins. Et pour les absents sur choix du coach, toujours pas de Kévin Fortuné, écarté après son erreur individuelle qui avait coûté l'égalisation à Valenciennes (2-2, 30e j.). Lui est préféré dans le groupe au poste d'attaquant Lassine Sinayoko (21 ans), rentré en toute fin de match à Niort et qui enchaîne une troisième présence de suite sur la feuille de match cette saison. Récompensé de ses belles prestations et de son état d'esprit à l'entraînement, le gardien Théo De Percin (20 ans), lui aussi, aligne une troisième convocation de suite dans le groupe au poste de numéro 2, aux dépends de Sonny Laiton.

Nancy en grande forme mais désormais en vacances ?

Pas simple du tout d'aborder un adversaire comme l'ASNL. D'abord parce que les Lorrains, bien que 9e au championnat, affichent le 4e meilleur bilan de L2 en 2021 (sept victoires, six nuls, deux défaites), derrière Clermont, Troyes et Toulouse. Nancy a notamment collé une volée mémorable au leader troyen, 5-1 sur sa pelouse (29e j.) avant de disposer à domicile du dauphin clermontois 1-0 (30e j.). Un sacré parcours qui doit inciter les Icaunais à la méfiance, d'autant que le meilleur buteur lorrain, Mickaël Biron (12 buts), est de retour dans le groupe après avoir contracté le Covid-19.

Mais d'un autre côté, on peut se demander si l'effectif nancéien sera pleinement mobilisé pour son déplacement à l'Abbé-Deschamps. Déjà maintenus avec 41 points mais largué de la course aux playoffs avec 14 unités de retard sur le Top 5, les Lorrains de l'ancien Auxerrois Grégoire Lefevbre, qui restent sur une lourde défaite 4-1 à Toulouse et un nul 0-0 contre Sochaux, n'ont plus rien à jouer, si ce n'est gratter une ou deux places au classement. Racheté par un nouvel actionnaire, le club est en pleine restructuration. Le coach, Jean-Louis Garcia, ne sera pas reconduit. Et plusieurs joueurs, en fin de contrat, sont sur le départ. Si l'on ajoute à ça l'absence dans le groupe des gardiens numéro 1 et 2 que sont Baptiste Valette et Martin Sourzac, positifs au Covid-19, c'est aux Icaunais de profiter de la venue de cette ASNL en reconstruction et amoindrie pour continuer à tracer sa route.