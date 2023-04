Ligue 2 - J32 : le SM Caen chez la lanterne rouge Niort sans Mendy et Salétros

22 points séparent le Stade Malherbe Caen des Chamois Niortais. 22 points et un même objectif pour les deux formations : gagner, pour maintenir une infime chance de voir la Ligue 1 côté Caen, pour Niort, il s'agit de conserver une chance de se maintenir en Ligue 2.

Le SMC reste sur deux défaites à l'extérieur (Rodez et QRM) et pour la première fois, le coach Stéphane Moulin devra faire sans son meilleur buteur, Alexandre Mendy, suspendu pour avoir reçu trois cartons jaunes en moins de dix matchs. Il loupe son premier match de la saison. Le milieu de terrain Anton Salétros est également absent, toujours gêné à la hanche.

Stéphane Moulin : "Je veux qu'on soit dans l'action et non la réaction"

"Toutes les équipes sont dangereuses quand il y a un instinct de survie. Il ne faudra pas être surpris par l’impact des Chamois Niortais. J’attends que l’on soit dans l’action et non dans la réaction", Stéphane Moulin veut inverser la tendance à l'extérieur. Si le SMC est brillant à domicile avec une 10e victoire acquise à d'Ornano contre la Paris FC, loin de la maison, c'est tout autre chose avec 6 défaites au compteur.

Moussa Sylla : "Je suis heureux et à 100%, je crois encore à la Ligue 1"

Avec la suspension d'Alexandre Mendu, Stéphane Moulin va devoir faire un choix à la pointe de l'attaque. Norman Bassette et Moussa Sylla postulent au rôle d’avant-centre, tout comme Samuel Essende, qui a purgé ses trois matchs de suspension. "Tant que je joue en attaque, que je touche des ballons et que j'aide l'équipe, tout me va" a réagi Moussa Sylla en conférence de presse, qui croît toujours à une montée dans l'élite du football français. L'attaquant caennais le certifie, il se sent mieux physiquement et il est très heureux ici à Caen.

Au milieu de terrain, Stéphane Moulin devrait aligner Quentin Daubin, Hianga’a Mbock et Bilal Brahimi.

Niort, une bête sérieusement blessée

Bon dernier de Ligue 2, Niort n'est toujours pas mathématiquement relégué en Nationale, mais l'issue semble déjà scellée. Ce qui est sûr, c'est que le club est en très mauvaise posture, William Giraud, journaliste à France Bleu Poitou, a évoqué la situation du club dans notre émission Allo Malherbe en début de semaine.

"Il y a maintenant sept unités d'écart avec le premier non relégable, Valenciennes. Ça me semble très compliqué vu la dynamique pour les Chamois Niortais de réussir à se maintenir. Ça ressemble vraiment à une opération quasiment impossible, même si encore une fois, mathématiquement, il reste sept rencontres et que pas mal de choses peuvent encore se jouer. Le calendrier ne nous aide pas parce qu'on va rencontrer pas mal d'équipes du top dix. Les Chamois Niortais sont une des pires équipes sur cette phase retour, il n'y a pas eu de recrutement particulier à l'intersaison au niveau de l'effectif et on n'a pas d'attaquants véritables dans cette équipe niortaise. Donc, on va dire que vous allez venir dans une équipe qui est tout sauf en confiance".

