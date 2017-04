Ligue 2 (J32) : Le Stade de Reims dans l'obligation de gagner face à Strasbourg

A sept matchs de la fin du championnat, les Rémois n'ont plus le choix : ils leur faut battre les adversaires direct qui se présentent à eux au Stade Delaune. Avant de recevoir Nîmes dans quinze jours, une victoire contre les Alsaciens (Samedi, 15 heures) est indispensable pour rester dans la course

Ce match face à Strasbourg pourrait radicalement changer les objectifs de fin de saison pour le Stade de Reims. En cas de défaite face aux Alsaciens, Reims deviendrait un simple outsider à la montée en Ligue 1 à l'image de Nîmes, Amiens ou Troyes. Une victoire en revanche, et le Stade de Reims resterait dans le coup sur le podium. En cas de succès, Reims remonterait à la 2e place en attendant le match de Lens lundi et aussi, reviendrait à 3 points du leader Brest, tenu en échec par Tours à domicile vendredi. Les enjeux sont donc très importants au moment où les Rémois entament la dernière ligne droite avec peu de faux pas autorisés. Reims devra redevenir maître à domicile face à Strasbourg, Nîmes, Orléans et Amiens. Et essayer de grappiller des points à l'extérieur à Laval, Niort et Troyes. A noter que Michel Der Zakarian pourra compter sur tous ses joueurs pour ce match face aux Alsaciens, aucun blessé majeur n'est à déplorer.

-

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony.

BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony. Milieux : BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo.

BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo. Attaquants : BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Infirmerie : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), AMIOT Grégoire (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (reprise).

-

-

-

-

-

-