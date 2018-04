Alors que la montée en Ligue 1 et le titre de Champion de France ne font plus aucun doute, les joueurs de David Guion se sont donnés l'objectif de marquer cette saison de leur empreinte en bousculant les principaux indicateurs du championnat

Reims, France

Les Rémois n'ont plus beaucoup de soucis à se faire : ils seront en Ligue 1 la saison prochaine et soulèveront le trophée représentant le titre de champion de France de Ligue 2 le vendredi 11 mai au Stade Delaune. Mais d'ici là, le Stade de Reims aura l'occasion de battre plusieurs record de la Ligue 2. Depuis l'instauration de la poule unique de 20 clubs (en 1998) et la victoire à trois points, trois clubs se partagent les records les plus significatifs. Nous avons retenus le record de point sur une saison, le record de victoire sur une saison, le plus grand nombre de buts inscrits, le plus petit nombre de buts encaissés, et la meilleure différence de but. Dans le tableau ci-dessous, le détail permet de s'apercevoir encore un peu mieux à quel point le Stade de Reims réalise une saison exceptionnelle.

Le tableau ci-dessus présente les chiffres des leaders à l'issue du championnat, soit après 38 journées. La dernière ligne en rouge rappelle où en est le Stade de Reims après 31 journées. © Radio France - Infographie France Bleu Champagne-Ardenne

Le plus grand nombre de points dans une saison | Lille - 68 points (Saison 1999 - 2000)

Les Lillois détiennent le record depuis maintenant 19 ans. Jamais aucune équipe n'a réussi à les dépasser, pire, aucune n'a atteint la barre des 80 points en près de 20 ans. Les Rémois peuvent raisonnablement avoir ce premier objectif avant d'aller chercher les 84 points qui constitueraient un nouveau record. Pour cela, il faudra remporter 4 des 7 derniers matches, une autre combinaison pourrait consister a remporter 3 matches et faire 3 matches nuls. Vu le tableau de marche de l'équipe depuis le début de la saison, ce record est a porté de fusil.

Le plus grand nombre de victoires dans une saison | Lille - 25 victoires (Saison 1999 - 2000)

Reims doit remporter deux matches pour égaler ce record et trois pour le dépasser. Rien d'impossible là non plus. A noter que des équipes ont réussi à décrocher des titres de Champions de France de Ligue 2 avec seulement 18 victoires (Saint-Etienne en 1999, Caen en 2010 ou encore Evian TG en 2011) et même la saison dernière, le champion Strasbourg a affiché 19 victoires à son tableau de chasse. Ce qui renforce un peu plus la performance rémoise cette saison.

Le plus grand nombre de buts inscrits dans une saison | Sochaux - 67 buts (Saison 2000 - 2001)

Sur ce record, les Rémois seront en concurrence avec Nîmes qui pour l'instant propose la meilleure attaque du championnat avec déjà 62 buts inscrits contre 58 pour le Stade de Reims. Il ne serait pas surprenant que Nîmois et Rémois battent ensemble ce record.

L'équipe qui a encaissé le moins de but dans une saison | Metz - 22 buts (Saison 2006 - 2007)

C'est certainement le record qui sera le plus compliqué à battre pour les Rémois. Même si la défense est imperméable cette saison, le FC Metz avait mis la barre très haut en 2007 en encaissant seulement 22 buts. Le contrat est clair pour les Rémois : encaisser moins de 4 buts lors des 7 derniers matches. Compliqué, mais pas impossible.

La meilleure différence de buts sur une saison | Sochaux - .+ 40 (Saison 2000 - 2001)

C'est le record le moins significatif qui finalement va avec celui du nombre de buts inscrits et du nombre de buts encaissés. Pour l'instant après 31 journées, le Stade de Reims a égalé le record de Sochaux avec une différence de + 40. Une différence qui pourrait évoluer dès samedi face au Havre.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Hendrick CAKIN, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Grégory BERTHIER, Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Absents : Axel DISASI (ischio), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Diego RIGONATO (adducteur), Moussa BANA (choix), Patrick BAHANACK (choix), Hassane KAMARA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (reprise).

