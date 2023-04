Ligue 2 (J32) : le Stade Lavallois condamné à l'exploit face à Sochaux pour rester en vie

Dembo Sylla, Jimmy Roye et les Tango avaient réalisé une belle première période à Sochaux avant de sombrer ensuite (4-1).

Il reste sept journées au Stade Lavallois pour tenter de sauver sa peau en Ligue 2 après avoir passé cinq saisons en National. Le menu est corsé jusqu'à la fin de saison avec la réception de l'équipe de Sochaux en entrée. Les Doubistes, 4e de Ligue 2, peuvent encore espérer retrouver la Ligue 1 la saison prochaine mais les deux défaites sur les trois derniers matches ont refroidi les ardeurs des supporters locaux.

Côté mayennais, il s'agit de stopper l'hémorragie en mettant fin à la série infernale de sept défaites de suite. Ce ne sera pas simple face à une équipe comme Sochaux mais les Tango n'ont plus vraiment le choix. Au match aller, les Lavallois s'étaient inclinés 4-1 après avoir ouvert le score grâce à Julien Maggiotti.

19 joueurs convoqués

L'entraîneur, Olivier Frapolli a convoqué 19 joueurs pour la réception de Sochaux. Jimmy Roye et Yohan Tavares, qui étaient incertains, sont bien présents. On note le retour de Maxime Hautbois comme gardien numéro 2, ainsi que la présence du défenseur Bryan Goncalves, absent la semaine dernière à Rodez. Kader N’Chobi, Remu Duterte, Steven Nsimba et Pierrick Cros n'ont pas été retenus.

Le coup d'envoi du match Stade Lavallois / FC Sochaux Montbéliard sera donné à 19 heures au stade Francis Le Basser devant plus de 7000 spectateurs.

>> La rencontre sera à vivre sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.