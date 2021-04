Ligue 2 (J32) - Niort-AJA : Auxerre à la recherche de la confiance perdue, sans "Bibi" Touré

Une victoire en deux mois. Trois succès en 14 matches en 2021. Cinq matches de suite sans gagner (une défaite et quatre nuls consécutifs). Au-delà des chiffres, le trou d'air de l'AJA en championnat tombe au plus mauvais des moments. Sommée de relever la tête alors que le Top 5 et une place en playoffs sont à six points à sept matches de la fin, les Auxerrois (6e, 48 points) se déplacent à Niort (13e, 38 points) ce samedi (20h) pour la 32e journée de Ligue 2.

Un groupe qui veut retrouver la confiance

Depuis de longues semaines, les Icaunais sont en manque de points, de repères dans le jeu, de spontanéité, de créativité. Et surtout d'assurance, de confiance. C'est ce qu'a souligné en conférence de presse d'avant-match Jean-Marc Furlan. Alors que seuls Pau (16e) et Châteauroux (20e) font pire que la série en cours auxerroise, les Ajaïstes auraient besoin, si l'on lit entre les lignes du coach, de davantage de calinothérapie pour croire en leurs chances : "Ce que je constate par rapport à mon expérience, c'est que notre groupe a du talent et joue le jeu, mais en termes de forces de caractère et de tempérament, il n'a pas une confiance excessive comme j'ai pu le constater dans mes anciennes équipes."

Des joueurs qu'il faut "toujours rassurer par rapport à leur capacités", souligne le technicien icaunais : "On a un logiciel dans lequel les joueurs évaluent leurs séances d'entraînement et leurs matches. Et je vois bien que leur ressenti exprime beaucoup plus de difficultés que ce que j'ai connu. Ils se sentent plus dans le dur. J'essaye de les rassurer vis-à-vis de leurs performances. Mais par rapport au vécu quotidien que j'ai avec les garçons, au travail effectué et aux manques que j'ai pu constater en arrivant ici, ça ne m'étonne en rien." Il faudra peut-être en passer par un sursaut d'orgueil afin de lâcher les chevaux, alors que l'étau se resserre et que les playoffs sont encore loin, que les blessés s'accumulent, que l'incertitude demeure autour des fins de contrats des uns et des autres. Tout est encore possible mathématiquement. Il faut juste s'en donner les moyens.

La vie sans "Bibi"

Et pour les prochains matches, il faudra faire sans le capitaine Birama Touré. Blessé lors du dernier match face au Havre, le milieu de terrain défensif malien souffre d'une déchirure des ligaments à l'épaule. L'absence d'un des meilleurs gratteurs de ballon de Ligue 2, élément essentiel du 4-1-4-1 furlaniste, est un sacré coup dur. Pion primordial dans la tactique auxerroise, "Bibi", arrivé en janvier 2017, parmi les plus anciens de l'effectif, est l'âme de l'équipe, son leader de peu de mots mais apprécié de tous. L'AJA a déjà évolué six fois en championnat sans lui. Des solutions existent.

Avec le retour de Gautier Lloris dans le groupe et qui postule à une place de titulaire à une place en défense centrale, Alexandre Coeff pourrait être aligné en sentinelle poste pour poste en remplacement de Touré. Sauf si Jean-Marc Furlan décide de passer en 4-2-3-1 avec un Hamza Sakhi relayeur aux côtés de Coeff, une solution déjà utilisée en cours de saison. François Bellugou, rentré en cours de jeu avec le brassard lorsque que Birama Touré est sorti contre le HAC, peut aussi être une option au poste de milieu défensif. Pour le reste du groupe convoqué par le coach icaunais, à noter que le gardien numéro 2 Sonny Laiton et l'attaquant Kévin Fortuné n'ont pas été retenus, au profit du troisième portier Théo De Percin et de l'avant-centre Lassine Sinayoko. Les deux jeunes enchaînent une deuxième présence de suite dans les 18.

Des Niortais revanchards après la volée à l'aller

Un score mémorable, une partie admirable, une efficacité redoutable : lors du match aller le 5 décembre dernier, les Auxerrois avaient infligé une véritable correction aux Niortais, 6-0 (14e j.), avec notamment un triplé de Mickaël Le Bihan. Forcément, les Niortais l'ont encore en travers de la gorge, à l'image du coach des Chamois Sébastien Desabre, qui parle de "revanche" à prendre après avoir assumé "la débâcle" à l'Abbé-Deschamps. Comme Le Havre au match précédent, Niort, dans ventre mou du classement, est à quelques points du maintien.

Des Niortais qui font pire que les Auxerrois en termes de mauvaise série : deux succès seulement en 17 rencontres de Ligue 2 ! Mais les Deux-Sévriens restent, avant leur confrontation face aux Auxerrois, sur deux très belles performances : une victoire contre le 2e Toulouse (1-0) et un nul chez le 3e Clermont (0-0). Une équipe qui joue de malchance aussi : elle est celle qui a le plus touché les montants cette saison (15 fois). En espérant que ça continue, notamment pour son meilleur buteur Pape Ibnou Ba (14 buts), troisième scoreur de L2 derrière Le Bihan (16 réalisations). Aux Icaunais de tout faire pour ne pas passer pour des chèvres face aux Chamois.