Ligue 2 (J32) - Tout ce qu'il faut savoir avant DFCO - Bastia

Le nouvel entraîneur du DFCO, Pascal Dupraz, toujours invaincu (une victoire et un nul), poursuit son opération maintien en Ligue 2 samedi 22 avril 2023, avec la réception de Bastia. Après son match nul à QRM le weekend dernier (2-2), Dijon est 18e, toujours à quatre points du premier-non relégable (Valenciennes, qui va à Amiens). En face, les Corses sont à la cinquième position du classement, à cinq longueurs de Bordeaux, 2e. "Quatre points en deux matchs, mais il ne faut pas se projeter, c'est le danger, il faut simplement se dire qu'on a réduit des écarts, mais ça ne veut rien dire, on n'a rien fait", annonce Pascal Dupraz en conférence de presse d'avant-match.

Quels absents ?

En plus, de Roger Assalé et Didier Ndong, Pascal Dupraz sera privé de deux défenseurs, blessés. Cheick Traoré est toujours en période de réathlétisation, et reprendra l'entraînement mardi. Christopher Rocchia, gêné aux adducteurs, sera forfait quelques jours. Il faut ajouter à ces absences celles d'Ahmad Ngouyamsa (expulsé avec la réserve) et Mattéo Ahlinvi (sursis révoqué), suspendus pour ce match. Adama Fofana pourrait retrouver une place de titulaire sur le flanc gauche de la défense, tandis que Sénou Coulibaly est une option pour renforcer le milieu de terrain.

Bastia de son côté se déplacera en Bourgogne sans son meilleur buteur, Franck Magri (9 buts). Autre attaquant, Kapit Djoco, auteur de quatre buts cette saison, est également blessé.

Existe-t-il un sentiment de revanche après le match aller ?

Le match aller , en Corse, s'était soldé par une défaite 1-0 du DFCO. Impuissant offensivement, Dijon avait craqué mentalement, Christopher Rocchia écopant d'un carton rouge. "Ce n’était pas un match de football", avait regretté après le match l'entraîneur d'alors, Omar Daf, qui s'est souvent estimé lésé par l'arbitrage tout au long de son mandat.

"Je n'en ai pas parlé avec eux, évacue l'entraîneur Pascal Dupraz. S'il y a des revanches à prendre, c'est sur la propension du DFCO à musarder depuis le début de la saison. Nous rencontrons une équipe de grande qualité, 5e, qui a des espoirs, et nous nous avons des desseins qui sont diamétralement opposés. Mais rivalité ou revanche ... non". "C'était tendu, mais comme ça peut arriver à n'importe quel match, relativise de son côté le défenseur, Daniel Congré. Il y a eu des décisions un peu difficiles pour nous, c'est passé, il a été digéré, on se concentre sur le match de samedi".

Une "Le Bihan dépendance" pour marquer

Dire que Mickaël Le Bihan est important pour Dijon cette saison relève de l'euphémisme. Meilleur buteur du club (10 buts), il porte véritablement l'équipe sur ses épaules, dans le jeu mais également en tant que leader du vestiaire. Indispensable, et c'est prouvé par les chiffres, publiés dans la semaine par le site de la Ligue 2.

En 2023, "MLB" représente 50% des buts dijonnais. Cinq buts sur les dix marqués par son équipe depuis le début de l'année, soit le ratio le plus élevé du championnat. En élargissant la focale, depuis le début de la saison, Le Bihan compte pour 37,5% des buts marqués par le DFCO, soit le 5e total de la division.

Une statistique favorable pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en activité (73 buts), qui laisse tout de même transparaitre la faillite d'un collectif offensif, pour prendre le relais. Avant cette 32e journée, Dijon est seulement la 18e attaque de Ligue 2.

Soumaré et Jacob, incompatibles

Une chose est sûre à propos de la composition d'équipe face à Bastia : Bryan Soumaré (31 matchs, 24 titularisations) et Valentin Jacob (21 matchs, 15 titularisations) ne seront pas alignés ensemble. "Deux joueurs aux profils différents, mais qui jouent au même poste. Deux joueurs aux profils différents, mais aux caractéristiques semblables. Ces garçons-là, c'est simple, c'est clair, je leur ai dit "vous ne jouerez jamais les deux ensemble. L'un supplantera l'autre, et vice-versa", indiquait Pascal Dupraz après QRM - DFCO. C'est acté, c'est comme ça que j'entends procéder, parce que le football est une affaire d'équilibre, et je pense que cette équipe, avec ces deux joueurs, peut être déséquilibrée".

Attention aux cartons

Ce DFCO - Bastia, c'est également une opposition entre deux mauvais élèves du classement du fair-play , qui recense les cartons reçus par les équipes de Ligue 2. Le DFCO est 17e (65 cartons jaunes, six cartons rouges), tandis que Bastia fait encore pire : 19e, avec 78 cartons jaunes et sept cartons rouges.

Romain Lissorgue, qui arbitrera samedi soir, risque d'avoir du travail, et devra faire preuve de psychologie pour tenir les débats. Une statistique encourageante : le DFCO a croisé trois fois cet arbitre cette saison, et ne s'est jamais incliné (victoire contre l'ASSE, matchs nuls contre le HAC et Metz). Si M. Lissorgue n'a jamais arbitré Bastia cette saison en championnat, il l'a fait en Coupe de France, face à Evreux.

Dijon est également l'équipe qui concède le plus de pénaltys en Ligue 2, neuf depuis le début de l'exercice 2022/2023.

Daniel Congré ne pense pas à la retraite

Présent en conférence de presse d'avant-match, le défenseur Daniel Congré (38 ans) a donné des indices sur son avenir, alors qu'il arrive en fin de contrat au mois de juin : "Je me vois encore à Dijon en Ligue 2 la saison prochaine. Mon envie de continuer à jouer, c'est une certitude, je me sens très bien mentalement ou physiquement. Je me vois rester à Dijon parce que c'est un club qui m'a adopté". Voudra-t-il rester à Dijon même en cas de descente en National ? "On ne descendra pas en National", répond-il, assurant être déterminé pour maintenir le club, qu'il a rejoint à l'été 2021, en Ligue 2.

DFCO - Bastia, 32e journée de Ligue 2, à suivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, samedi 22 avril. Rdv dès 18h45 pour l'avant-match en direct de Gaston-Gérard, 19h pour le coup d'envoi de l'intégrale DFCO !

