Ligue 2 (J32) : trois points malgré tout, pour Le Havre face à Laval

Le HAC a su être patient, face à Laval. Au terme d'un match un peu décevant, les havrais renouent avec le succès et enfoncent les mayennais (2-0), à l'issue de la 32eme journée.

Une onzième victoire, la sixième à la maison, grâce au premier but de Barnabas Bese sous les couleurs Ciel et Marine, mais aussi grâce à une superbe réalisation de Nathael Julan. Voilà ce que les hommes d'Oswald Tanchot sont parvenus à décrocher, ce vendredi, au Stade Océane, à l'issue de la 32ème journée, et au terme d'un match rempli de déchets techniques. Le HAC est neuvième, avec 44 points.