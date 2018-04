📊 Coup d'oeil 👀 sur le classement à la suite du multiplex de J33 de @DominosLigue2 ! La course à la montée en @Ligue1Conforama est de plus en plus serrée !! 😱



Le classement complet ➡️ https://t.co/KC4c0pihJ8pic.twitter.com/4bFX3YkGqf