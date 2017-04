Ligue 2 - J33 : le Nîmes Olympique monte sur le podium de Ligue 2

Le Nîmes Olympique s'est imposé 2-0 face à Orléans ce vendredi lors de la 33e journée de Ligue 2. Grâce à cette victoire les Crocos montent sur le podium. Les Gardois sont provisoirement 3e du championnat en attendant le match de Strasbourg qui se jouera lundi.

Les Crocos devaient s’imposer ce soir à domicile pour continuer à croire à la montée en Ligue 1. Objectif atteint pour les Nîmois. Ce vendredi, le Nîmes Olympique s'est offert une belle victoire 2-0 contre Orléans. Une victoire qui permet ce soir au club gardois d’accéder à la 3e place de Ligue 2, en attendant le match de Strasbourg qui se jouera lundi. Si les Alsaciens gagnent contre l'AC Ajaccio, ils repasseront devant les Gardois au classement.

Un Téji Savanier des grands soirs

Le match avait pourtant mal commencé pour le Nîmes Olympique. Les Nîmois dominent les premières minutes de la rencontre mais perdent rapidement Anthony Briançon. A la 10e minute, sur un corner, le 4e déjà, le défenseur Crocos Anthony Briançon heurte un défenseur orléanais, Esseid Belkalem. Briançon est sonné, il perd brièvement connaissance et ne pourra pas reprendre sa place. C'est Larry Azouni, qui descendra d'un cran et prendra sa place en défense centrale. Karim Ait-Fana prend place, lui, au milieu de terrain. Nîmes domine la première mi-temps, s'offre 10 corners mais ne parvient pas à ouvrir le score. 0-0 à la pause.

De retour des vestiaires, les Crocos ont plus d'espace. A l'entrée de la surface de réparation, sur une frappe magnifique, pleine lucarne, Téji Savanier trompe le gardien d'Orléans et ouvre le score pour Nîmes. 1-0 à la 50e minute. Le milieu de terrain double la mise. Après une faute sur Renaud Ripart dans la surface de réparation, Stéphane Lannoy, l'arbitre de cette rencontre, montre du doigt le point de penalty. Téji Savanier se charge de mettre le ballon au fond. 2-0 pour Nîmes à la 85e minute. 7e but cette saison en championnat pour Téji Savanier.

"On est une équipe jeune, on n'est pas sous pression. On parle de la montée entre nous, on dit que ça serait beau de vivre des moments comme cela mais il reste encore 5 matches. On est là, on va tout donner et on verra. " - Téji Savanier

Ecoutez la réaction de Téji Savanier

On ne se pose pas de question, c'est du bonus, c'est du bonheur. Il reste 5 matches, il faut garder cette générosité, cette insouciance et on fera les comptes à la fin " - Bernard Blaquart, le coach du Nîmes Olympique

Ecoutez Bernard Blaquart

Plus de 9 000 spectateurs ce soir aux Costières

IMPOSSIBLE N'EST PAS NÎMOIS ! pic.twitter.com/evZHPDgvSh — Nîmes Olympique 🐊 (@nimesolympique) April 14, 2017