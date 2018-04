Le Clermont Foot n'est qu'à un point de la cinquième place synonyme de barrage d'accession à la Ligue 1. Mais les joueurs de Pascal Gastien doivent s'imposer ce vendredi, sous peine de voir le groupe de tête s'envoler, et leurs poursuivants fondre sur eux.

Clermont-Ferrand, France

Après une semaine marquée par la fin de carrière de Thomas Guerbert, le Clermont Foot se déplace ce vendredi 13 avril à Auxerre dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 2. Actuellement sixième, le club est à un point de la cinquième place et à quatre points de la quatrième. Pour continuer à jouer un rôle dans le sprint final vers les barrages d'accession à la Ligue 1, les hommes de Pascal Gastien doivent l'emporter à l'Abbé-Deschamps. Face à un adversaire qui ne joue plus rien et miné par des conflits internes, les trois points sont indispensables. Pour cela il faudra évacuer la frustration de l'arbitrage du match de vendredi dernier face à Niort.

à lire Le joueur du Clermont Foot Thomas Guerbert arrête sa carrière à 29 ans

En conférence de presse, Pascal Gastien a demandé à ce que son équipe "soit plus respectée" suite au carton rouge adressé à Lorenzo Rajot lors de ce match. Il compte sur "ce petit relent d'injustice" pour permettre à son club "d'aller au bout". Invité de l'émission Les Décodeurs sur France Bleu Pays d'Auvergne lundi, le défenseur Fabien Centonze a conscience que les clermontois n'ont pas le droit à l'erreur en cette fin de saison : " On sait que chaque point est précieux. Vendredi il faut gagner à tout prix. "