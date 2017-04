Ligue 2 (J33) | Le Stade de Reims à Laval pour rester dans la course à la montée

Après la contre-performance face à Strasbourg, le Stade de Reims n'a plus le droit à l'erreur lors des 6 derniers matches de championnat. Cela passe donc par une victoire en Mayenne ce vendredi (20h) sinon, les chances de retrouver la Ligue 1 cette saison deviendront quasiment nulles.

Depuis le début de l'année 2017, le Stade de Reims a gagné seulement 4 matches sur 13 disputés. Ce simple fait résume à lui seul les difficultés des Rémois a faire la différence dans ce championnat. A ce rythme, l'équipe n'arrivera pas à remplir ses objectifs de monter en Ligue 1. Aussi, les 6 derniers matches qu'il reste à disputer ne laissent plus de place à l'erreur... Les Rémois ont besoin d'en gagner au moins 4 pour espérer être 3e et barragiste. Plus permettrait d'aller titiller les 2 premiers : Brest et Lens qui pour l'instant ont respectivement 5 et 4 points d'avance sur le Stade de Reims. La situation est donc très mal engagée d'autant plus que les Rémois n'ont jamais réussi à enchaîner plus de deux victoires consécutives depuis le début de la saison. A cela s'ajoute un manque d'efficacité offensive et une certaine malchance qui mets chaque week-end l'équipe en difficulté. Le Stade de Reims va vivre désormais ses matches sans file .avec cette interdiction de perdre. Cela commence ce vendredi face au dernier du championnat qui vient de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Thierry Goudet et qui lui aussi n'a plus vraiment le droit à l'erreur pour sauver sa tête en Ligue 2.

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, VALLIER Lenny, WEBER Anthony.

JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, VALLIER Lenny, WEBER Anthony. Milieux : BERTHIER Grégory, DEVAUX Antoine, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo.

BERTHIER Grégory, DEVAUX Antoine, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo. Attaquants : BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), AMIOT Grégoire (choix), BOUHOURS Samuel (reprise), DA CRUZ Danilson (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (reprise).

