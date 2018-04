Reims, France

Si le Stade de Reims ne pourra pas officialiser sa montée en Ligue 1 même en cas de victoire face à Paris ce samedi, les choses se précisent un peu plus après les premiers résultats de cette 33e journée de Ligue 2, et plus particulièrement la défaite de Nîmes à domicile face à Sochaux. En clair, le Stade de Reims ne doit pas perdre à Paris pour s'offrir une vraie finale face à Ajaccio dans une semaine à Delaune. Un match nul ou une victoire en terres parisiennes permettrait de valider le ticket pour la Ligue 1 face aux Corses à Delaune. reste que la partie ne s'annonce pas des plus simples face à une formation du Paris FC qui avait bien bousculé le leader rémois au mois de novembre dernier en venant faire match nul au Stade Delaune après avoir mené au score et s'être approché tout près de la victoire.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Hendrick CAKIN, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Grégory BERTHIER, Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Absents : Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Virgile PIECHOCKI (cuisse), Diego RIGONATO (adducteur), Moussa BANA (choix), Patrick BAHANACK (choix), Axel DISASI (repos), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (repos).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @ParisFC - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne demain à partir de 14h30 #FBsport#PFCSDRpic.twitter.com/pwETXYJP8s — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 13, 2018

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion ne change pas une recette qui gagne pour ce dernier mois de compétition #FBsport#PFCSDRpic.twitter.com/tMMsT6ANBI — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 13, 2018

