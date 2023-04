Ligue 2 (J33) - Mickaël Le Bihan forfait pour le déplacement du DFCO à Sochaux

Le DFCO se déplace à Sochaux, lundi 1er mai (20h45), en match décalé de la 33e journée et pour le quatrième épisode de l'opération maintien menée par Pascal Dupraz, successeur d'Omar Daf. Depuis son arrivée, Dijon est invaincu, mais se trouve toujours à cinq points du premier relégable, en attendant les résultats des matchs de ce samedi. Malheureusement pour les "Rouges", l'attaquant Mickaël Le Bihan, meilleur buteur du club cette saison et véritable leader de l'équipe, est forfait. "Probablement pour Annecy aussi", le weekend suivant, annonce samedi 29 avril l'entraîneur Pascal Dupraz.

Touché à l'épaule

Le dernier match, face à Bastia samedi dernier, a fait des dégâts. Sur une action dans la surface adverse, Le Bihan retombe mal, et semble souffrir de l'épaule. Son entraîneur ne prend pas de risque, et le remplace. Une semaine plus tard, l'attaquant de 32 ans, indispensable cette saison, ne s'est pas remis à 100%. La décision sur sa participation au match de lundi à Sochaux est donc prise : il ne sera pas du voyage. "Mais ça va beaucoup mieux", rassure Pascal Dupraz, décrivant un joueur avec "une envie" de revenir rapidement.

