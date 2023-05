Ligue 2 (J34) - Le DFCO se déplace à Annecy, match capital pour le maintien

Avec Pascal Dupraz sur son banc, le DFCO est invaincu, et reste sur une belle victoire à Sochaux

Un match "capital" et "décisif" pour le maintien en Ligue 2. Pour une fois, les termes ne sont pas galvaudés. Samedi 6 mai 2023, le DFCO, 17e, se déplace à Annecy, 16e, moins d'une semaine après la victoire à Sochaux . En cas de victoire, Dijon passerait devant et sortirait de la zone de relégation, grâce à une meilleure différence de but. Toujours invaincus depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Pascal Dupraz (deux nuls, deux victoires), les "Rouges" peuvent donc faire une excellente opération comptable, à cinq journées de la fin du championnat.

ⓘ Publicité

Jacob blessé, Le Bihan fait son retour !

Forfait à Sochaux, blessé à l'épaule au match précédent contre Bastia, Mickaël Le Bihan devrait faire son retour dans le groupe du DFCO ce weekend à Annecy, annonce Pascal Dupraz en conférence de presse. Tout comme Sénou Coulibaly. En revanche, Christopher Rocchia et Valentin Jacob (déchirure à la cuisse) sont forfaits.

Le milieu de terrain Ousseynou Thioune, qui a vécu une fin de soirée agitée à Sochaux lundi, ne sera pas du voyage, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Faire mentir les tendances

En gagnant à Sochaux, le DFCO a fait ce qu'il n'avait pas réalisé depuis le mois d'août, à savoir gagner à l'extérieur. Samedi à Annecy, Dijon a une nouvelle fois l'occasion de faire mentir les chiffres et les statistiques. Depuis août, mois faste, le DFCO ne s'est jamais imposé deux fois de suite.

Un match au parfum de "finale". Un terme réfuté par l'entraîneur dijonnais, Pascal Dupraz. "Si on avait le bonheur de l'emporter, on serait à égalité de points avec Annecy, à la fin d'une finale, il y a un trophée". Rien ne serait terminé, ni gagné, même en cas de succès ce weekend. "Les joueurs, le staff, il ne faut surtout pas qu'on se relâche, parce que nous n'avons rien fait", indique le Haut-Savoyard, qui s'attend "à un match très difficile".

Dupraz de retour chez lui

Comme pour son retour à Bonal , lundi dernier, ce déplacement à Annecy sera particulier pour l'entraîneur Pascal Dupraz. Mais pour d'autres raisons. Dupraz, le haut-savoyard le plus célèbre du football français, est de retour chez lui. Dans un Parc des sports d'Annecy qu'il connaît, puisque c'est le terrain où son équipe d'Evian-Thonon-Gaillard évoluait.

Le match aller, un tournant

Au match aller, fin août, le DFCO s'était incliné 2-0 à domicile. La première défaite de la saison pour Dijon, alors co-leader de Ligue 2. La première victoire pour Annecy, promu de National, qui a avait terminé le match à neuf contre onze. Une partie où un pénalty généreux avait été sifflé pour les Hauts-Savoyards, qui avait aussi laissé entrevoir les difficultés dijonnaises à venir dans le jeu. Les attaquants du DFCO signalés ce soir-là à quinze reprises en situation de hors-jeu ! "La principale différence par rapport aux derniers matchs réside dans la justesse technique. Trop d'erreurs, trop de passes qui n'arrivent pas", écrivions-nous alors.

Annecy - DFCO, rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, samedi 6 mai 2023, en direct de Haute-Savoie. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match, 19h pour le coup d'envoi de l'intégrale !

loading