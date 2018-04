Reims, France

Tout le peuple rémois espère qu'il s'agira du grand jour pour le Stade de Reims, celui qui va consacrer une saison exceptionnelle où l'équipe rémoise a repoussé toutes les limites et pourrait même battre tous les records. En cas de succès face à l'AC Ajaccio ce vendredi, les Rémois seront officiellement en Ligue 1.

Mieux, si dans le même temps le Nîmes Olympique ne s'impose pas sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, le Stade de Reims sera sacré Champion de France de Ligue 2 pour la saison 2017-2018.

Evidemment, les joueurs marnais ont une telle avance au classement que ces deux objectifs, ces deux finalités interviendront d'ici le 11 mai, date de la 38e et dernière journée. Mais les Rémois ont l'occasion de le faire à 5 matches de la fin du championnat face au 3e du championnat, l'AC Ajaccio. Le tout devant un peuple rémois qui attend cette remontée en Ligue 1 comme une libération, on attend entre 17.000 et 18.000 spectateurs à Delaune ce vendredi.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Hassane KAMARA, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Absents : Youssouf KONE (genou), Virgile PIECHOCKI (cuisse), Moussa BANA (choix), Patrick BAHANACK (choix), Grégory BERTHIER (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Marvin MARTIN (repos), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (repos).

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion vit ce match décisif face à @ACAjaccio comme l’aboutissement de la saison #FBsport#SDRACApic.twitter.com/nfR9zjrXtP — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 19, 2018

