Ligue 2 (J34) | Le Stade de Reims reçoit Nîmes Olympique pour essayer d'y croire encore...

Après la débâcle de Laval, les Rémois vont retrouver un Stade Delaune où le public s'annonce hostile et en colère. Pour affronter une équipe nîmoise en pleine dynamique et qui vient jouer une place en Ligue 1. Le Stade de Reims lui est a bout de souffle. Drôle d'ambiance à prévoir.

Les plus optimistes peuvent toujours dire qu'avec 5 victoires en autant de match restant à disputer, le Stade de Reims accrocherait sans aucun doute une des trois premières places au classement. Mais bien au delà des chiffres, c'est la mauvaise dynamique et le mental défaillant de l'équipe qui empêchent de croire à une issue heureuse. Après la débâcle à Laval, il apparaît compliqué de voir les joueurs relever la tête, eux qui n'ont remporté que 4 matches sur 14 disputés en 2017 avec une seule victoire à domicile. Et surtout, l'équipe n'a jamais réussi à enchaîner plus de 2 victoires en championnat cette saison. Hier matin, le milieu de terrain georgien Jaba Kankava a exprimé son besoin de prendre du recul. Il a annoncé à son entraîneur qu'il n'était pas capable de jouer ce soir, prétextant un problème mental, une perte de confiance en lui. Une illustration de plus que les choses vont mal et après avoir touché le fond à Laval vendredi dernier, le Stade de Reims n'est pas loin de tomber dans le précipice au moment de recevoir la meilleur équipe de Ligue 2 du moment.

-

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : AMIOT Grégoire, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, VALLIER Lenny, WEBER Anthony.

AMIOT Grégoire, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, VALLIER Lenny, WEBER Anthony. Milieux : BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, NDOM Aly, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo.

BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, NDOM Aly, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo. Attaquants : BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), BOUHOURS Samuel (reprise), FORTES Odaïr (reprise), KANKAVA Jaba (choix), MFULU Omenuke (choix), PEUGET Alexi (choix), TRAORE Hamari (reprise), TURAN Atila (reprise).

-

-

-

-

-