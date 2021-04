Ligue 2 (J34) - Pau-AJA : après deux ans et trois mois d'attente, enfin trois victoires de suite ?

L'AJA en quête d’une série de trois victoires attendue depuis presque deux ans et demi, Birama Touré encore préservé, des Palois intraitables en ce moment : voici ce qu'il faut savoir sur Pau-AJA (34e j. L2) ce mardi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Quentin Bernard et l'AJA ont l'occasion d'enfin signer une troisième victoire de suite contre Pau ce mardi (34e j. L2) au Nouste Camp. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Plus que cinq matches pour rêver plus grand. Encore dans le coup pour la course aux playoffs, l’AJA (6e, 54 points) doit poursuivre sa marche en avant, après ses succès à Niort et contre Nancy, pour espérer intégrer le Top 5 du championnat. Et ça passe notamment par une victoire à Pau (16e, 36 points) ce mardi (20h) pour la 34e journée de Ligue 2, doublée d’une contre-performance du 5e, le Paris FC, qui accueille le 3e, Clermont, dans le même temps. Un déplacement en terres béarnaises qui pourrait, d’une certaine façon, rentrer dans l’histoire du club ajaïste dans l’antichambre de l’élite.

Une série de trois succès qui se fait attendre

Deux ans et trois mois que l’AJA attend ça : signer trois victoires de rang en Ligue 2. La dernière fois, c’était durant la période décembre 2018-janvier 2019, sous l’ère Pablo Correa. Une éternité pour une équipe qui prétend aux premières places, d’autant que toutes les équipes du Top 5 ont justement aligné trois succès consécutifs au moins une fois cette saison. C’est presque devenu une obsession, même si le coach Jean-Marc Furlan, qui n’a donc jamais connu ce 3/3 depuis son arrivée, s’en défend. "Sur l’histoire des séries, je devrais fermer ma gueule, j’en cause trop souvent, ça me porte la scoumoune, sourit-il. Je ne devrais pas en parler…"

Si l’entraîneur auxerrois ne souhaite pas forcément s’attarder sur le sujet par superstition, alors que son effectif a manqué l’occasion à deux reprises lors de cet exercice de valider cette série de trois succès, ses joueurs le font pour lui ! Toute la saison, ils sont plusieurs à avoir évoqué cette passe de trois qui fuit l’AJA depuis un bail, le capitaine Birama Touré en tête. Et il y a une raison. "C’est parce que je leur casse assez les c… avec ça, rigole Jean-Marc Furlan. Je suis assez impactant sur le coup à ce propos. C’est pour ça que les garçons en parlent !"

Sacré euphémisme que de dire que cette série de trois victoires en L2 est un objectif. Le technicien ajaïste préfère parler de « protocole de jeu » à respecter pour viser plus haut et rêver en grand. « Le dernier protocole que ce groupe n’a pas encore validé » pour franchir un cap. Mais cette quête des neuf points en trois rencontres ne doit pas inhiber les joueurs. "Je ne les assomme pas avec ça, souligne Jean-Marc Furlan. Quand tu leur en as parlé deux ou trois fois dans la saison, c’est bon ! En ce moment, ce sur quoi j’insiste, c’est comment on se fait plaisir, comment on se régale, comment on va chercher notre rêve. Je le fais avec beaucoup de recul, il ne faut pas y penser en étant stressés et tendus comme des arbalètes."

Et si elle parvenait à l’emporter à Pau, l’AJA battrait le nombre de points engrangés durant la saison 2015/2016 à l’époque où Jean-Luc Vannuchi officiait sur le banc : 55 unités (15 victoires, 10 nuls, 13 défaites), record du club depuis sa descente en L2. Ce serait plus qu’un signe.

Touré à nouveau préservé, Begraoui blessé et première pour Ben Fredj

Birama Touré ne sera pas du voyage à Pau. Le milieu de terrain sentinelle, qui se remet d’une déchirure ligamentaire à l’épaule qui lui a déjà fait manquer deux rencontres, va patienter un match de plus avant de retrouver le terrain. Il devrait être opérationnel samedi pour la réception de Dunkerque (35e j.). En attendant, Alexandre Coeff, qui a assuré l’intérim avec brio à Niort puis contre Nancy autant dans le jeu qu’au niveau statistique (deux buts dont celui de la victoire face aux Lorrains, une passe décisive), sera en toute logique reconduit dans le 4-1-4-1 furlanesque.

En revanche, pas de Yanis Begraoui. L’avant-centre, touché au genou à l’entraînement en milieu de semaine, est aux soins, remplacé numériquement par Mohamed Ben Fredj. L’attaquant (20 ans), arrivé l’été dernier en provenance de la réserve de l’OM, est convoqué pour la première fois dans groupe à 18 membres pour la L2, lui qui n’a pas signé de contrat professionnel. Toujours pas de Kévin Fortuné, écarté depuis sa perte de balle qui avait amené l’égalisation adverse à Valenciennes (2-2, 30e j.). Enfin, Sonny Laiton, qui n’était plus apparu depuis deux rencontres, fait son retour en tant que gardien numéro 2 au détriment de Théo De Percin.

Pau parmi les meilleures équipes du moment

Difficile à appréhender, cette équipe paloise. 15e du championnat, à la lutte pour ne pas descendre, le Pau Football Club est la meilleure équipe sur les sept derniers matches avec le Paris FC : quatre victoires, trois nuls, soit 15 points sur 21 possibles. Au Nouste Camp, leur stade tout récemment rénové, les hommes de Didier Tholot restent sur quatre succès de suite. Les joueurs de Jean-Marc Furlan, invaincus depuis six rencontres, sont prévenus…

Côté absent, les Palois devront faire sans leur milieu Souleymane Diarra, suspendu. Arrivé libre en janvier, le Malien, ancien de Lens, fait partie des quatre renforts du mercato d’hiver qui ont métamorphosé l’équipe du Béarn. L’attaquant costaricien Meyron George (quatre buts en neuf matches, prêté par le FC Midtjylland en D1 danoise), l’ailier brésilien Itaitinga (deux buts et une passe décisive, prêté par FC Sion, D1 suisse) et le défenseur Mahamadou Dembélé (prêté par Troyes) sont eux bien présents dans le groupe.