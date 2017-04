Ligue 2 - J34 : Réduit à 10, le Nîmes Olympique obtient le match nul à Reims (1-1)

Le Stade de Reims avait pourtant ouvert le score, mais réduit à 10, les Crocos ont su trouvé les ressources pour revenir au score. Le Nîmes olympique est provisoirement 3e de Ligue 2.

C'était mal parti mais ça s'est plutôt bien fini pour le Nîmes Olympique! Longtemps menés par le Stade de Reims, les Crocos ont réussi à arracher le match nul (1-1), grâce à l'égalisation d'Anthony Briançon (83e), sur un coup franc de Téji Savanier. Le Nîmes olympique monte provisoirement sur le podium.

Les deux équipes ont eu du mal à trouver le rythme de ce match haché par de nombreuses fautes. Quatre cartons jaunes de chaque côté. Peu avant la mi-temps, les Rémois ont ouvert le score d’une belle tête sous la barre transversale de Gregory Amiot. (1-0 à la 41e minute).

La seconde période a repris avec 12 minutes de retard à cause d’une panne de courant

Durant la mi-temps, une panne d'électricité empêche la reprise du match au stade Auguste Delaune. Finalement le courant sera rétabli et la seconde mi-temps a pu débuter avec 12 minutes de retard. Tout au long de cette période, le bloc rémois recule laissant un peu plus d'espace aux Crocos.

A la 78e minute, le défenseur nîmois Zié Diabaté commet une faute, écope d'un second carton jaune et est donc exclu. Nîmes doit jouer les 12 dernières minutes à 10. Mais finalement c'est en infériorité numérique, que les Crocos réussissent à revenir dans le match. Ils égalisent à la 83e minute sur un très beau coup franc de Téji Savanier qui trouve la tête de d'Anthony Briançon. (1-1). Cinquième but cette saison pour le défenseur.

Nîmes s'en sort bien

Un match nul qui sonne comme une victoire vu le scénario du match.

"C'est une victoire car on arrive à gagner à 11 contre 10. C'est une bonne chose pour l'état d'esprit pour la fin de saison. On a une force mentale que les autres équipent n'ont peut-être pas. On va essayer de chercher la montée. Il reste encore quatre matches." Fethi Harek

Ecoutez le capitaine du Nîmes Olympique Partager le son sur : Copier

"Il reste encore quatre matches pour aller chercher quelque chose de merveilleux!"- Yan Marillat

"Il reste encore quatre matches pour aller chercher quelque chose de merveilleux!"- Yan Marillat

Le Nîmes Olympique revient provisoirement sur le podium. Les Crocos sont 3ème avec 55 points. Les Nîmois repassent devant Lens à la différence de buts. Les Lensois se déplacent lundi au Havre.