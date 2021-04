Ligue 2 (J35) - AJA-Dunkerque : à la relance, Auxerre attend le réveil de ses buteurs

La réaction attendue de l'AJA et de ses goleadors, enfin le retour de Birama Touré, des Dunkerquois barragistes qui vendront chèrement leur peau : voici ce qu'il faut savoir sur AJA-Dunkerque (35e j. L2) ce samedi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Mickaël Le Bihan et l'AJA ont besoin de se relancer en accueillant Dunkerque ce samedi (35e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

L'AJA à la relance : après sa petite fessée déculottée à Pau mardi (défaite 3-0), le club icaunais (6e, 54 points), qui a loupé l'occasion de signer une troisième victoire de suite pour la première fois depuis janvier 2018, est toujours à portée de la 5e place et des playoffs, avec deux points de retard sur le Paris FC. Mais l'étau se resserre, avec seulement quatre matches encore à disputer. Réaction attendue à domicile face à Dunkerque (18e, 36 points) ce samedi (20h) pour la 35e journée de Ligue 2. Un succès doublé d'une contre-performance parisienne à Guingamp (soit revers, soit match nul) dans le même temps permettrait aux Auxerrois de s'emparer de ce fameux 5e rang.

Les buteurs auxerrois doivent passer à l'action

Pour ça, il faudra notamment compter sur le réveil des buteurs auxerrois. Sur les derniers matches, ce sont plutôt les défenseurs qui ont su s'illustrer au tableau de marque. Six des sept buts inscrits à Niort (4-0, 32e j.) et contre Nancy (3-2, 33e j.) l'ont été par des joueurs à vocation défensive (trois buts de Gautier Lloris, deux d'Alexandre Coeff, un de Jubal). Les purs attaquants, eux, ont été un peu plus discrets récemment, à l'image de Mickaël Le Bihan. 16 buts cette saison, mais seulement trois en quatre mois. Depuis plusieurs rencontres, le numéro 8 de l'AJA, toujours peu avare d'efforts lorsqu'il faut faire des courses latérales pour attirer la défense adverse et toucher le ballon, semble parfois esseulé devant. Moins d'occasions à se mettre sous la dent, et quand elles arrivent, c'est désormais le gardien adverse qui remporte son duel, souvent au prix d'une superbe parade. "MLB" (30 ans) est l'un des baromètres de l'AJA, et quand cela tourne moins bien, c'est toute l'équipe qui est impactée.

Même chose pour Rémy Dugimont. 12 pions, dont cinq en 2021 qui ont tiré l'AJA de biens mauvaises situations. Mais "Dugigoal", presque vétéran (34 ans), est un peu moins fringuant dernièrement, lui qui évolue sur l'aile gauche mais qui n'hésite pas à se recentrer pour passer second attaquant dans le 4-1-4-1 de Jean-Marc Furlan. Ces phases de méforme correspondent aussi à la baisse d'intensité et de créativité dans le jeu collectif de leurs partenaires. Mais les deux joueurs étaient-ils en feu lors de la bonne passe de l'AJA fin 2020 ? Peut-être un peu, comme l'effectif dans son ensemble, explique l'entraîneur Jean-Marc Furlan : "Quand tu as beaucoup d'expérience comme moi, que tu travailles tous les jours pendant quatre heures avec ton groupe et que tu l'évalues par rapport à ce que tu as connu en 25 ans, tu sais que cette période, quand tu surfes sur la vague entre novembre et décembre, ne vas pas durer."

Titularisé systématiquement pour l'un (32 fois en 32 matches pour Le Bihan avec 85 minutes disputées en moyenne), régulièrement pour l'autre (22 présences dans le 11 de départ en 31 rencontres pour Dugimont avec 66 minutes disputées en moyenne), les deux attaquants ont beaucoup enchaîné et puisent peut-être physiquement avec l'accumulation des matches, même si pour le coach, la question n'est pas athlétique. Surtout, qui peut savoir si leur fin de contrat cet été ne les perturbe pas inconsciemment, même si les agents sont là pour que les joueurs, qui restent avant tout des professionnels, n'aient qu'à s'occuper de leur football ? En tout cas, n'allez pas demander à Jean-Marc Furlan de se montrer impatient envers ses deux buteurs : "Tu as plutôt envie, pour leur bonheur et leur joie, que les attaquants claquent des buts. C'est très difficile de se prononcer là-dessus. Tu ne veux pas leur porter la poisse ou leur mettre particulièrement la pression. Tu veux qu'ils soient légers dans leur tête. Mais c'est évident que si tu claques des buts, tu es devant !" Pour égaler leur record personnel en championnat sur une saison, il manque deux buts à Le Bihan, un pour Dugimont. Allez Messieurs, encore un petit effort. Pour l'AJA, surtout.

Birama Touré enfin de retour

Il aura manqué en tout et pour tout trois matches, et il fait son retour contre Dunkerque : blessé à l'épaule lors de la 31e journée face au Havre et souffrant d'une déchirure ligamentaire, Birama Touré a de nouveau été convoqué dans le groupe. Le capitaine, milieu sentinelle, devrait être titularisé face aux Nordistes. Retour également de Yanis Begraoui, l'attaquant de 19 ans touché au genou et qui avait dû manquer le déplacement à Pau. Avec ces deux rentrées, ce sont Lassine Sinayoko et Mohamed Ben Fredj qui sortent du groupe alors que les deux attaquants de la réserve (21 et 20 ans) avaient montré de belles dispositions au Nouste Camp, certes à la fin d'une rencontre où la cause était déjà entendue.

Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan va également devoir gérer les éventuelles suspensions à venir. Le défenseur Gautier Lloris, qui n'a pas souvent enchaîné trois matches de suite en une semaine, a déjà écopé de deux jaunes en sept rencontres et est sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement. Même chose pour le latéral droit Carlens Arcus, le meneur de jeu Mathias Autret… et même Birama Touré.

Dunkerque, concentré sur l'AJA ou sur son match reporté contre Amiens ?

L'USLD, 18e et barragiste, lutte pour sa survie dans l'antichambre de l'élite. Invaincus depuis trois rencontres, les hommes de Fabien Mercadal ne sont qu'à un point du premier non-relégable, Caen… avec un match en retard contre Amiens mercredi ! Cette confrontation à domicile face aux Picards, 9e et qui n'ont plus rien à jouer, sera-t-elle la priorité par rapport à un déplacement chez une AJA encore en course pour les playoffs ? Difficile de dire que les Dunkerquois choisiront une rencontre plutôt qu'une autre, même si l'entraîneur maritime a évoqué le sujet en conférence de presse d'avant-match… d'AJA-Dunkerque !

Côté composition, les Nordistes offriront un visage différent de celui de l'aller, remporté 1-0 à Marcel-Tribut (17e j.). Mais similaire à l'AJA actuelle, avec un 4-1-4-1 employé depuis le début de la bonne passe dunkerquoise, qui envoie davantage de jeu. Et dans lequel le meilleur buteur nordiste Malik Tchokounté (sept buts dont cinq sur ses sept derniers matches) sera l'atout offensif numéro 1. Les défenseurs auxerrois sont prévenus.