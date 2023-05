Ligue 2 (J35) : face aux Verts de Saint-Étienne, le Stade Lavallois peut faire un pas décisif vers le maintien

Zakaria Naidji et les Lavallois vont tenter de prendre leur revanche face aux Verts de Saint-Étienne.

Près de 9000 personnes dans le stade. Cela va faire du bruit, ce samedi 13 mai, à Francis-Le Basser. Le mythique club de Saint-Étienne débarque en Mayenne, une première depuis près de vingt ans. C'est l'avant-dernier match de la saison à domicile et un match capital dans la course au maintien en Ligue 2. Les Tango restent sur deux victoires à Le Basser (Sochaux puis Bastia) et vont tenter d'enchaîner avant un très périlleux déplacement à Bordeaux, samedi 20 mai.

Pour ce match, l'entraîneur Olivier Frapolli a choisi de retenir 19 joueurs. Le retour du milieu de terrain, Sam Sanna est confirmé. Duterte, Cros, Da Silva et Nsimba n'ont pas été retenus.

Des Verts dans le rouge à Le Basser

Depuis près de cinquante ans, le Stade Lavallois et l'AS Saint-Étienne se sont croisés à plusieurs reprises en championnat de première ou deuxième division. Comme ce vendredi soir d'été, le 24 août 1979. Une date particulière à deux titres.

20.849 personnes assistent à cette rencontre, ce qui représente tout simplement le record d'affluence à Le Basser. Mais lors de cette 5e journée de D1, Laval est battu par 3-2 par Saint-Étienne. C'est à ce jour, la seule victoire des Verts à Francis Le Basser. Michel Platini dispute ce match sous le maillot des Verts, Dominique Rocheteau inscrit un doublé.

En 17 confrontations entre Laval et Saint-Étienne, les Tango l'ont emporté à huit reprises. Également, huit matches nuls et donc une seule défaite.

La plus large victoire de Laval, c'est en juillet 1987 : 4-0 grâce à un doublé de Faucher et des buts de Pouliquen et Lambert sur penalty.

Enfin, le dernier match entre Laval et Saint-Étienne a presque 20 ans. 1er novembre 2003, en Ligue 2. Devant moins de 5000 personnes, le Stade Lavallois s'impose 2-0 grâce à des buts de Custovic et Mauricio.

Si cela sourit à domicile, le Stade Lavallois n'est en revanche jamais parvenu à gagner le moindre match à Geoffroy-Guichard dans l'antre des Verts.

A vivre sur France Bleu Mayenne

Le match Stade Lavallois / AS Saint-Étienne se jouera ce samedi 13 mai à 19 heures au stade Francis-Le Basser. Une rencontre à vivre sur France Bleu Mayenne dès 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.