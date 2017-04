Ligue 2 (J35) | Le Stade de Reims à Niort entre fol espoir et résignation...

La probabilité d'accrocher la place de barragiste pour les Rémois est proche de zéro. Mais les mathématiques obligent à continuer à y croire. Cela passe par une victoire face aux Chamois Niortais ce vendredi (20h), une équipe qui elle n'a plus rien à jouer face à des Rémois très affectés

Alors qu'il ne reste que 4 journées à disputer, le Stade de Reims est toujours en ballottage pour espérer une place parmi les trois premiers, un ballottage très défavorable il est vrai. Si Reims n'a plus gagné depuis 5 matches (la dernière victoire remonte au 10 mars face à l'AC Ajaccio, 3 à 0), les adversaires directes n'avancent pas non plus. Lens reste sur deux défaites consécutives et Brest vient de perdre à domicile face à Amiens (2-3). Personne n'avance vraiment à l'exception peut-être de Strasbourg et du coup, les Rémois peuvent encore rêver à l'impossible. Même si en restant les pieds sur terre, la probabilité d'aller arracher au moins la 3e place de barragiste reste faible. Car si les Rémois n'ont que trois points de retard sur le 3e Nîmes, ils ont une différence de but défavorable difficile à redresser en quatre matches et surtout, ont 4 équipes devant eux : Nîmes, Troyes, Amiens et Lens. Il faudrait donc que Reims gagne ses 4 matches pendant que ces 4 équipes fassent deux faux pas avec au moins une défaite et un nul lors de leurs quatre derniers rendez-vous. Un tel concours de circonstances serait un vrai miracle. En attendant, les Rémois se déplacement à Niort face à un adversaire qui lui aussi a été longtemps dans la course avant finalement de s'essouffler sur la fin. Un adversaire très dur à manier sur sa pelouse.

CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BALDE Ibrahima (cuisse), BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), FORTES Odaïr (choix), JEANVIER Julian (suspension), KANKAVA Jaba (choix), MFULU Omenuke (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (choix).

