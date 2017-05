Ligue 2 | Les 10 matches qui ont fait basculer la saison du Stade de Reims

Alors que le Stade de Reims vit un nouvel échec, premier bilan d'une saison manquée avec des moments clés qui avec le recul, ont beaucoup pesé et aussi laissé présager cette issue malheureuse. Des matches qui ont mis l'équipe en difficulté dans sa quête de la montée en Ligue 1.

Pour la deuxième année consécutive, le Stade de Reims se trouve face à un échec cuisant. Après la descente en Ligue 2 la saison dernière, les Rémois vont maintenant devoir assumer d'y rester au moins une saison de plus et surtout de ne pas avoir rempli les objectifs assumés et affichés en début de saison, à savoir la remontée immédiate en Ligue 1. Il y a eu bien sûr des erreurs de recrutement, d'analyse des exigences du championnat de Ligue 2, et aussi le manque d'adaptation d’un entraîneur à son effectif. Et un état d'esprit jamais vraiment affiché. Et avec le recul, cette lente agonie en Ligue 2 s'est mise en place à travers plusieurs faits et surtout plusieurs matches au fil de la saison. On aurait pu en garder de nombreux sur les 36 déjà disputés. On a choisi d'en garder 10 qui résument bien cette triste saison.

Stade Brestois - Stade de Reims (2-1) | Lundi 26 septembre (9e journée)

A Brest, le Stade de Reims a subit sa première défaite de la saison. Mais au delà du résultat, c'est le contenu proposé qui avait posé question. Totalement dominés par des Brestois conquérants, les Rémois n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous, un premier choc du championnat manqué dans cette saison et ce ne sera pas le seul. Pourtant, les Rémois avaient réussi à ouvrir le score contre le cours du jeu grâce à un but de Julian Jeanvier dans le dernier quart d'heure. On se dirigeait vers un magnifique "hold-up" comme il est important d'en faire dans une saison pour espérer exister. Mais les Brestois ont montré une grosse force de caractère en revenant au score et surtout en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel. Ce match est une illustration que le Stade de Reims n'aura jamais réussi à être au rendez-vous face à ses concurrents pour la montée en Ligue 1.

RC Lens - Stade de Reims (1-1) | Samedi 22 octobre (12e journée)

Après avoir concédé une deuxième défaite sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0), les Rémois enchaînent un deuxième déplacement consécutif à Lens dans un Stade Bollaert plein à craquer. Encore un rendez-vous face à un concurrent direct. Les Rémois vont clairement gêner les Lensois en première période avec un système en 5-3-2 inédit auquel les Nordistes n'étaient pas vraiment préparés. Comme à Brest, les Rémois vont prendre l'avantage en début de seconde période grâce à Ibrahima Baldé. Ils auront même l'occasion de doubler la mise mais finalement, sur une grossière erreur défensive d'Antoine Conte, les Rémois vont subir l'égalisation lensoise en fin de match. Ce match va illustrer l’incapacité de l'équipe rémoise à conserver un résultat, particulièrement à l'extérieur, où l'équipe a souvent mené mais très peu gagné (à Amiens, Sochaux, Brest, Lens, Orléans, GFC Ajaccio).

Nîmes Olympique - Stade de Reims (3 - 0) | Vendredi 25 novembre (16e journée)

C'est le premier vrai naufrage de la saison. Une lourde défaite à Nîmes avec une nouvelle fois, une prestation sans âme avec quasiment aucune occasion. Mené 2 à 0 à la mi-temps, les Rémois n'ont eu aucune réaction face à une équipe qui jusque-là, enchaînait les défaites à domicile. Cette défaite, la 4e de la saison, a peut-être marqué une vraie rupture entre l'entraîneur et son groupe car ce jour-là, Michel Der Zakarian avait eu des mots très durs envers son équipe tout comme le président rémois Jean-Pierre Caillot. Ce match aurait pu être un simple accident, il a en fait révélé de nouveaux maux à savoir cette capacité incroyable à fait tourner un match en naufrage collectif comme on a pu le voir plus tard face à Laval ou encore à Bourg-Perronas.

US Orléans - Stade de Reims (2-2) | Lundi 12 décembre (18e journée)

Diminué par les blessures et les suspensions, le Stade de Reims se présente à Orléans face à une équipe qui n'a gagné que trois matches depuis le début de la saison. Sans génie, sans être vraiment brillants, les Rémois arrivent toutefois à plier le match en début de seconde période en menant 2 à 0 à la 56e minute grâce à des buts d'Alexi Peuget et Gaëtan Charbonnier. En tout cas, le match aurait dû être plié mais cette faiblesse mentale et psychologique va se montrer à nouveau au grand jour. En 3 minutes, les Orléanais reviennent à deux buts partout. Et pétrifiés, les Rémois ont bien failli lâcher en fin de match. Ce scénario de match s'est reproduit de trop nombreuses fois et illustre la faiblesse de caractère qui a accompagné l'équipe tout au long de la saison.

Sarreguemines FC - Stade de Reims (2 - 1) | Samedi 7 janvier (32e de finale de Coupe de France)

-

A l'issue de cette rencontre, on s'était dit qu'après tout "lâcher" la Coupe de France pour se concentrer sur la montée en Ligue 1 était un bon calcul. Mais ce match a une nouvelle fois montré cette faiblesse générale face à des adversaires plus modestes, comme si les joueurs du Stade de Reims n'avaient jamais assumé leur statut de favoris tout au long de la saison. Avoir le plus gros budget du championnat et afficher clairement ses ambitions sans ambiguïté était un statut certainement très lourd à porter. Cette équipe n'avait pas les épaules assez large pour assumer ses ambitions cette saison.

Bourg-Perronas - Stade de Reims (1-0) | Vendredi 13 janvier (20e journée)

Après l'élimination à Sarreguemines, le Stade de Reims se lance dans la deuxième partie du championnat avec un premier match retour à Bourg-Perronas. Un match que les Rémois entament bien dans le jeu en se procurant un penalty dans le premier quart d'heure. Un penalty que va manquer Gaëtan Charbonnier. Un vrai tournant dans cette saison car par la suite, les Rémois vont porter ce loupé tout au long de la rencontre pour finalement encaisser un but en fin de match, un peu contre le court du jeu. Ce match est venu illustrer le manque de personnalité de l'équipe qui au moindre grain de sable dans un match, a eu vite fait de sombrer.

Stade de Reims - Stade Brestois (1-1) | Lundi 27 février (27e journée)

Des poteaux, des arrêts de gardien, des occasions de buts à foison... Ce match face à Brest à Delaune résume aussi à lui seul une facette de la saison rémoise. Ce manque de réussite, de chance qui est aussi lié à un manque d’efficacité. Après avoir subit l'ouverture du score sur penalty en première période, les Rémois sont parvenus à égaliser en tout début de seconde mi-temps grâce à Pablo Chavarria. La suite a été une véritable attaque-défense, les Rémois ont multipllié les offfensives, il y a eu 3 poteaux dans le match, jusqu'à ce duel entre Grejohn Kyei et le gardien breton Johan Hartock remporté par ce dernier dans le temps additionnel. Le Stade de Reims s'est certes procuré beaucoup d'occasions cette saison mais n'a que très peu concrétisé. Un peu gâchis là-aussi...

Le Havre - Stade de Reims (1-1) | Vendredi 31 mars (31e journée)

Ce match était le premier de ce fameux sprint final, ces 8 derniers matches à jouer entre fin mars et fin mai. Les Rémois ont surtout entamé cette rencontre en offrant le premier but aux Havrais sur une grosse erreur de marquage de Samuel Bouhours. Par la suite, les Rémois ont plutôt pris les choses en main en dominant et avec encore une fois un gardien adverse en étât de grâce. Mais c'est le genre de match que les Rémois devaient gagner sans laisser espérer leur adversaire. Et on a toujours pas compris la communication de Michel Der Zakarian qui ce soir là à l'issue de la rencontre, annonçait que pour monter, il allait falloir gagner 6 des 7 derniers matches restant à disputer. Ce qui mettait une pression inutile sur le groupe. Car on se rend compte près de 6 semaines plus tard qu'en aucun cas, les 6 victoires étaient indispensables dans un championnat aussi serré, et surtout pourquoi avoir mis autant d'exigence à 7 matches de la fin ?

Stade de Reims - Strasbourg (1-1) | Samedi 8 avril (32e journée)

C'est évidemment la vrai tournant de la saison. Dans l'instant décisif, les Rémois n'étaient pas au rendez-vous avec ce penalty de la 94e minute, manqué par Grejohn Kyei. Pareille situation s'était présentée presque 5 ans plus tôt dans un match face à Istres. Cédric Fauré avait inscrit le penalty décisif et permis aux Rémois de continuer sereinement leur route vers la Ligue 1. Cette fois-ci, les Rémois - qui ont très peu marqué de buts décisifs dans les dernières minutes des rencontres - n'ont pas réussi à faire basculer des situations compromises en leur faveur.

Stade Lavallois - Stade de Reims (5-2) | Vendredi 14 avril (33e journée)

Manque de rigueur, de personnalité, d’efficacité, de respect, de maîtrise... Ce match face à Laval a réuni à lui tout seul tous les manquements de cette équipe rémoise cette saison. Après avoir mené 2 à 0 très vite dans le match, et surtout gâché des occasions d'aggraver le score, les Rémois ont abdiqué, en se faisant rejoindre, dépasser, humilier ! Une défaite 5 à 2 après avoir manqué une occasion de porter le score à 3 -1 avec encore un penalty manqué. Ce match a sonné la fin de la saison dans les têtes, dans les jambes et forcement au classement même si Reims a maintenu une sorte de suspense les trois journées suivantes avant de rendre les armes à domicile face à Orléans...

Et maintenant ?

Il reste deux matches à disputer d'ici la fin de la saison : A Troyes et à domicile face à Amiens soit deux équipes qui peuvent encore monter en Ligue 1 par la voie du barrage ou même directement en allant chercher une des deux premières places. Le Stade de Reims va avoir un rôle d'arbitre à jouer, va devoir respecter le championnat de Ligue 2 et le football et surtout ses supporters qui ont vécu une saison douloureuse et sans émotion. Il faudra ensuite reconstruire avec très probablement un nouvel entraîneur à trouver et un recrutement plus en phase avec les exigences de la Ligue 2. Et forcement plus d'humilité et de retenu au moment d'afficher ses ambitions...