Ligue 2 (J35) : un match bouillant attend Le Havre, à Strasbourg

Le HAC se déplace chez le leader strasbourgeois, ce vendredi, à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2. Un accueil et un match bouillant attendent les footballeurs havrais, dans un Stade de la Meinau plein à craquer.

La meilleure défense du championnat, sur la pelouse de la meilleure attaque. Et sans doute des retrouvailles bouillantes à la Meinau, entre deux clubs historiques du football français. Voilà le menu de ce Le Havre (9) - Strasbourg (1), ce vendredi, à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en Alsace depuis 2010, en championnat, et se retrouvent sur place pour un match capital, côté alsacien. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie (19h45).

Le Racing au sommet

Revenu sur le podium à l'issue de la 30ème journée, le promu strasbourgeois est leader depuis sa sortie à Laval la semaine passée (1-2), et domine le championnat dans plusieurs domaines. Avec 12 victoires à la maison, pour seulement 2 nuls et 3 défaites, le RCSA est d'abord la meilleure formation à domicile. Avec 56 buts marqués, le Racing est aussi la meilleure attaque, et s'appuie notamment sur le deuxième meilleur buteur de la saison : Khalid Boutaib et ses 18 réalisations. En revanche, le leader n'est que la quatorzième défense, avec 43 buts encaissés, soit 15 de plus que les havrais.

Le Racing Club de Strasbourg, une formation que craignent forcément les normands, mais qui n'avait cependant pas fait forte impression à l'entraîneur Ciel et Marine au match aller, malgré une défaite (0-1). Oswald Tanchot est au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Le HAC devra faire sans Victor Lelhal, opéré hier de l'appendicite, et sans Alimami Gory, touché au mollet.

La dernière affiche pour le HAC

A quatre matchs de la fin du championnat, le déplacement à Strasbourg constitue la dernière grosse affiche sur le chemin des havrais, qui joueront ensuite Niort, Tours et Orléans. Issam Chebake, originaire de la Lorraine voisine de l'Alsace, en est conscient :

Thierry Laurey n'en revient pas

De son côté, Thierry Laurey ne prend pas la venue du HAC à la légère. L'entraîneur alsacien estime que le classement des normands ne reflète pas la valeur de l'équipe et se méfie beaucoup de son adversaire. Il est au micro France Bleu de Luc Dréosto :

Strasbourg : toute une histoire !

La dernière fois que le HAC est allé à Strasbourg, c'était en 2010 ! Le club a ensuite plongé, avant de se relever. Et comme le RC Lens ou le HAC, en Ligue 2, il sonne toujours comme l'un des grands noms du foot français et ne laisse personne indifférent. Pas même côté normand, Bertrand Queneutte :