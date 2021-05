Ligue 2 (J36) - Caen-AJA : les trois points pour garder la 5e place et éviter le trou normand

La victoire comme seul objectif pour l'AJA, Jubal et Birama Touré suspendus, des Caennais au fond du trou : voici ce qu'il faut savoir sur Caen-AJA (36e j. L2) ce samedi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Auteur du seul but auxerrois lors du 1-1 à l'aller contre Caen, Rémy Dugimont compte bien sur les trois points au retour pour l'AJA ce samedi (36e j. L2) au stade Michel-d'Ornano. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Encore trois finales à disputer pour l'AJA (5e, 57 points) dans cette fin de championnat. Trois matches pour garder au chaud cette 5e place synonyme de playoffs, acquise la semaine dernière mais fragile car le 6e, le Paris FC, est à égalité de points. La différence de buts est en faveur des Icaunais +20 contre +10 pour les Parisiens. La dynamique aussi : les Auxerrois restent sur trois victoires en quatre rencontres, quand les Franciliens n'ont gagné aucun de leur quatre dernières parties. Mais tout peut vite basculer. D'autant que les joueurs de la capitale jouent ce samedi dès 15h en match avancé de la 36e journée de Ligue 2 avec la réception du 3e, Toulouse, match dont Auxerre connaîtra donc, au coup d'envoi (20h) de son déplacement à Caen (18e, 37 points), le résultat et son éventuelle incidence au classement. Quoi qu'il arrive, les données sont claires pour l'AJA, qui a son destin entre ses pieds : il faut gagner ces trois derniers matches pour être certain de terminer 5e.

Pour une fois, le résultat avant la manière ?

Faire bien jouer ses équipes pour en récolter les fruits au tableau d'affichage et dans le résultat, telle est la philosophie de Jean-Marc Furlan. Mais à l'approche de la conclusion du championnat, si près du but, ces préceptes peuvent-ils être mis de côté, que l'enjeu dépasse le jeu, pour arriver à l'objectif final ? Le résultat avant la manière ? Mickaël Le Bihan, après son doublé contre Dunkerque (2-1, 35e j.), avait esquissé un début de réponse : "Maintenant, il faut surtout qu'on obtienne les trois points. Ce que je vais dire va peut-être être bête, mais qu'on soit bons ou mauvais, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est d'être dans les cinq premiers, le 15 mai, à 23h."

Le regard de l'entraîneur là-dessus ? Même si faire passer la finalité avant la manière d'y arriver ne lui ressemble pas vraiment, Jean-Marc Furlan prend le même chemin que son attaquant. "Quand t'es coach, tu veux gagner ! Si on se fait bouger à Caen, qu'on passe 90 minutes derrière et qu'on gagne 1-0, et bien voilà ! Tu veux prendre les trois points. La réflexion de Mickaël est une bonne chose, surtout dans les trois derniers matches." Pour l'entraîneur, "si tu as le choix entre faire des grands matches ou prendre les trois points dans le money-time", le choix est vite fait : "Quel être humain te dira qu'il ne veut pas gagner ?"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Par contre, quand tu montes un projet pérenne, et tu le vois par exemple en demi-finale de Ligue des Champions avec certaines équipes, tu te rends comptes qu'il y a un collectif indispensable à avoir, où doit adhérer l'ensemble de tes joueurs" précise le technicien pour rééquilibrer les choses. "Mais si on en est là pour évoquer les barrages, ça prouve quand même que, sur huit ou dix mois, on a bâti quand même quelque chose sur des fondations profondes" rappelle le technicien. C'est maintenant que l'AJA, désormais seule maîtresse de son destin, va devoir s'appuyer sur ces fameuses fondations pour garder au chaud cette 5e place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jubal et Touré suspendus, Furlan en "flip"

Le premier suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le second pour avoir été expulsé lors du dernier match contre Dunkerque : le défenseur central Jubal et le milieu sentinelle et capitaine Birama Touré sont donc absents du déplacement à Caen. Deux joueurs majeurs du dispositif de Jean-Marc Furlan, bien embêté de s'en priver. "Là, c'est chaud, souffle le coach. Notre groupe est pénalisé parce que Jubal et Touré sont des cadres. Donc je ne te cache pas que je flippe un peu !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des suspendus auxquels s'ajoute un blessé, un autre défenseur central, Samuel Souprayen, touché au pubis à l'entraînement. Le groupe convoqué pour le voyage en Normandie a donc été un peu remanié. Pas de Paul Joly, le jeune (20 ans) néo-professionnel pouvant évoluer en charnière. Mais un retour plutôt inattendu : celui du latéral droit Alec Georgen, qui n'a plus été convoqué depuis mi-février et le 32e de finale de Coupe de France perdu face à l'OM à l'Abbé-Deschamps, match qu'il avait disputé en intégralité, alors qu'il n'a joué que 67 minutes cette saison, pour la 1ère journée de championnat fin août 2020 à domicile contre Sochaux (défaite 2-0). Autre retours, ceux des jeunes attaquants de la réserve Lassine Sinayoko et Mohamed Ben Fredj, intéressants pour leur entrée en fin de match contre Pau malgré le revers 3-0 (34e j.).

Caen, le trou normand qui dure

Même si Jean-Marc Furlan parle d'une équipe caennaise "sous pression et dans l'obligation de battre l'AJA", dotée d'un groupe "qu'on imaginait jouer dans les cinq-six premiers avec de très belles individualités", les Malherbistes, 18e et barragistes, sont au fond du trou : ils restent sur dix matches de suite sans gagner (quatre nuls, six défaites). Le changement sur le banc début avril, avec l'arrivée de Fabrice Vandeputte et de son adjoint bien connu des Auxerrois, l'ancien défenseur icaunais Cédric Hengbart, en remplacement de Pascal Dupraz, n'a pas eu l'effet escompté (deux nuls, trois défaites).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors que leur dernière victoire remonte au 13 février dernier à domicile contre Niort soit leur seul succès en 19 rencontres de championnat, les Normands, qui sortiront au dernier moment de leur mise au vert à huis-clos à Deauville pour aller au stade d'Ornano, seront en outre privés de nombreux éléments. L'ex-gardien auxerrois Rémy Riou (2007-2011) purgera son deuxième match de suspension après son expulsion contre Dunkerque. Le défenseur Yoël Armougom est blessé aux adducteurs tandis que les jeunes milieux de terrain Alexis Beka Beka et Johann Lepenant sont sur le point de terminer leur quarantaine après avoir contracté le Covid-19. Et comme si ça ne suffisait pas, le défenseur Hugo Vandermersch s'est gravement blessé au genou à la veille du match. Autant dire qu'avec une telle dynamique négative et autant d'absents côté caennais, l'AJA se doit d'en profiter.