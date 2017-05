Ligue 2 - J36 : le Nîmes Olympique toujours en course pour la Ligue 1 après sa victoire à Brest (2-3)

Le Nîmes Olympique a réussi l'exploit d'aller s'imposer à Brest lors de la 36e journée de Ligue 2. Ce samedi, les Crocos étaient au dos au mur, ils devaient gagner pour rester en course pour la montée en Ligue 1. Mission accomplie en Bretagne.

Impossible n'est pas Nîmois. Ce samedi, au stade Francis Le Blé, cet "adage" si cher aux supporters Crocos a parfaitement reflété le scénario de la victoire nîmoise à Brest. Menés au score dès la 4e minute de jeu, les Nîmois ont trouvé les ressources pour revenir et finalement s'imposer 2-3.

Doublé d'Ousmane Cissokho

Le Stade Brestois a ouvert le score dès la 4e minute par Alexandre Coeff. Le milieu de terrain profite du manque d'agressivité et des erreurs de placement de la défense nîmoise, il est laissé seul au point de pénalty, pour donner l'avantage au Stade Brestois. Les Crocos n'y sont pas. Il faudra attendre la fin du premier quart d'heure pour voir les Gardois rentrer dans le match.

A la 26e minute, Renaud Ripart profite d'une erreur défensive pour marquer son 7e but de la saison. Le défenseur central Zacharie Diallo remet une passe en retrait vers son gardien Joan Hartock qui loupe complètement son dégagement. Le ballon rebondi sur Renaud Ripart qui égalise pour le Nîmes Olympique (1-1). Nîmes est de nouveau dans la course.

Au retour des vestiaires, une nouvelle fois les Crocos sont malmenés, dominés mais ils ne cèdent pas. Yan Marillat, auteur de deux parades sauve encore une fois son équipe. Sada Thioub laisse sa place à Christian Kouakou mais finalement la délivrance viendra d'Ousmane Cissokho. L'attaquant nîmois s'offre un doublé en moins de 70 secondes. Le premier but est marqué sur une passe de Kouakou à la 77e minute, puis le second sur une passe de Valls à la 78e minute. Le gardien Joan Hartock est battu et Brest a la tête sous l'eau. Pourtant, les Bretons repartent à l'assaut des buts de Yan Marillat. Sur coup franc, Zacharie Diallo réduit le score d'un but de la tête à la 84e minute mais les Crocos ont réussi à tenir jusqu’au bout pour s’offrir cette belle victoire (2-3).

"J'ai jamais marqué de doublé depuis que je joue au foot, c'est énorme! Je profite! " Ousmane Cissokho

"Je pense que ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui c'est l'état d'esprit. On a rien lâché. Notre objectif est élevé, difficile mais il est toujours atteignable." Florian Fabre

Le Nîmes Olympique est provisoirement 5e de Ligue 2 à deux points du deuxième du championnat, Amiens.

🔥 On vous donne rendez-vous vendredi soir à 20h30 pour la rencontre #NOACA ! Tous aux Costières ! pic.twitter.com/SIM299W6Fb — Nîmes Olympique 🐊 (@nimesolympique) May 6, 2017

Prochain match du Nîmes Olympique, vendredi à 20h30, au stade des Costières pour la réception de l'AC Ajaccio.