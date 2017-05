Ligue 2 (J36) | Le Stade de Reims toujours dans la course avant d'affronter Orléans

Malgré des résultats insuffisants depuis la fin du mois de mars, les Rémois sont toujours dans le coup pour décrocher la plage de barragiste. Cela passe par un parcours sans faute lors des trois derniers matchs de championnat et cela commence par Orléans au Stade Delaune ce vendredi (20 heures)

Imaginez le Stade de Reims en 8e de finale de Coupe de France, à trois matches, trois victoire d'une finale au Stade de France... C'est un peu la situation dans laquelle les Rémois se trouvent à trois journées de la fin du championnat. Ils vont disputer trois matches à éliminations, trois matches où seule la victoire permettra d'être encore dans la course à la montée en Ligue 1. Au moindre faux pas, au moindre match nul, le Stade de Reims aura terminé cette saison. Les plus taquins diront que le Stade de Reims n'a pas vraiment réussi de parcours en Coupe de France ces dernières saisons, mais au delà de ces considérations, il s'agit de ne plus vraiment se poser de question. Les joueurs rémois ont grillé tous leurs jokers et ils vont maintenant devoir battre Orléans ce vendredi à Delaune, s’imposer sur la pelouse de Troyes une semaine plus tard pour espérer une énorme finale face à Amiens. Le championnat sera terminé dans 15 jours avant les barrages de Ligue1-Ligue2 prévus les 25 et 28 mai... ou dès ce vendredi en cas de défaite ou de match nul...

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CHAVARRIA Pablo, JUNG Andrew, OUDIN Rémi. Absents : BOUHOURS Samuel (adducteur), BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), BALDE Ibrahima (reprise), FORTES Odaïr (choix), KANKAVA Jaba (choix), KYEI Grejohn (reprise), MFULU Omenuke (choix), Ndom Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (choix).

