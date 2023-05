Ligue 2 (J37) : contre Nîmes, le Stade Lavallois joue "une demi-finale" à domicile pour le maintien

Zakaria Naïdji et Simon Elisor devront trouver le chemin du but contre Nîmes ce vendredi soir

Ce vendredi soir, le stade Francis Le Basser chantera une dernière fois cette saison. Plus de 8.000 spectateurs donneront de la voix. La mission est simple sur le papier pour les Tango : prendre les trois points de la victoire contre un Nîmes Olympique déjà condamné à la descente en National, et jouer son maintien lors de la dernière journée à Amiens vendredi prochain.

Le Stade Lavallois, 18e au classement, n'a plus son destin en main et son sort en Ligue 2 dépendra des autres concurrents au maintien. Ce vendredi soir, si les choses tournent vinaigre à Le Basser et sur d'autres pelouses, Laval peut être mathématiquement relégué. Peu probable, et n'y pensons pas !

"À ce niveau-là on aime l'enjeu"

C'est tout un département qui va stresser vendredi au stade Francis Le Basser. La rencontre se joue à guichets fermés. Pour l'entraîneur Olivier Frapolli, Laval doit empocher les trois points, juste les trois points, rien que les trois points de la victoire !

"C'est une demi-finale. Il y a un trophée à aller chercher. Ce trophée, c'est le maintien. Et pour aller chercher ce trophée là, il y a une demi finale et ensuite on pourra jouer la finale de ce trophée à Amiens dans une semaine. Mais avant ça, il faut pour gagner cette demi-finale. On l'aborde différemment parce qu'il y a quand même une notion de match couperet. On sait qu'on aura un stade plein. On a, sur les trois derniers matches à domicile, montré qu'on était en capacité de faire de belles choses. Donc il faudra évidemment. L'enjeu est important mais il faudra être dans l'action, être dans le présent et ne pas penser aux conséquences. Comme je le répète régulièrement, quand on fait ce métier, si on est à ce niveau-là, on aime l'enjeu, qu'on s'en nourrit et qu'on en fait une force".

Le chant du cygne pour certains joueurs

Il y a deux bonnes nouvelles pour cette rencontre capitale pour le maintien en Ligue 2, face à Nîmes. Anthony Gonçalves fait un retour surprise, remis plus vite que prévu de sa blessure au genou fin avril. Et Sam Sanna aussi devrait être opérationnel.

Ce vendredi soir une page va se tourner dans l'équipe car plusieurs footballeurs Tango quitteront le club en fin de saison. Sans que l'on sachez encore précisément qui. Est-ce la dernière en Mayenne pour Bryan Goncalves qui est en fin de contrat ? "Je sais pas du tout (rires). Mais je n'ai pas entendu certains parler de ça dans le vestiaire. On a à cœur de prendre la victoire contre Nîmes pour que les gens aient un bon souvenir de cette dernière à domicile. Et pour ça, il faudra qu'on fasse un grand match".

On ne pourra pas s'empêcher de se demander si c'est aussi le dernier match à domicile du tant aimé Julien Maggiotti, prêté par le club belge de Charleroi. Des joueurs comme Kader N'Chobi, Geoffray Durbant, l'attaquant héros de la montée l'an dernier avec 19 buts en National sont plus en difficulté cette saison.

Pas de sentiments, et pas de cadeaux

Il lui reste malgré tout un an de contrat. "Ça fait un moment, je n'ai pas joué, donc j'espère pouvoir fouler le terrain et apporter le peu de temps que j'ai que je vais avoir. J'espère que ça va se terminer avec une belle fête". Dernière danse ou pas dernière danse à Le Basser, vu l'enjeu du match, le coach Olivier Frapolli assure qu'il ne fera pas de sentiments au moment de coucher les 18 noms sur la feuille de match.

"Aujourd'hui, on n'en est pas à dire qu'on va récompenser tel ou tel joueur. La réflexion de la semaine et la composition sont uniquement orientées sur la recherche de la victoire, c'est tout" explique le coach. Pas de sentiments et pas de cadeaux à faire aux Crocos nîmois, déjà assurés, eux, de jouer en National la saison prochaine. Les joueurs partiront en mise au vert dans un hôtel de la ville à partir de midi.

►► Laval - Nîmes (37e journée de Ligue 2) est à vivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 20h30. Dispositif exceptionnel à l'antenne : toute l'équipe foot de la radio historique des Tango sera au stade !

