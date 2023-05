Ligue 2 (J37) - DFCO - Paris FC, pour se rapprocher du maintien

Le but de Jordan Marié, le weekend dernier à Nîmes, a permis au DFCO de sortir de la zone rouge et de reprendre espoir pour le maintien en Ligue 2

Une victoire contre Nîmes (2-1) , avec un but venu d'ailleur s de Monsieur Propre/Jordan Marié, et la DFCO est en dehors de la zone rouge. 16e, premier non-relégable, une première depuis janvier 2023. Toujours invaincu depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc (trois nuls, quatre victoires), le DFCO a l'occasion de confirmer et de prendre un peu plus le large pour le maintien, avec la réception du Paris FC, vendredi 26 mai (20h45), pour la 37e et avant-dernière journée du championnat. "Je suis impatient, si on est craintif, peureux, on n'est pas impatient. J'ai envie d'y être, les joueurs aussi". D'emblée, à la veille du match, le ton est donné par l'entraîneur des "Rouges".

Xande Silva apte, pas Jacob ni Rocchia

Pascal Dupraz pourra compter sur son ailier Xande Silva. Le portugais était sorti prématurément à Nîmes le weekend dernier, après un violent choc à la tête. Le joueur avait même été conduit à l'hôpital pour des examens. Mercredi, Xande Silva était présent à l'entraînement collectif. Pour lui, "ça va mieux, pas de protocole commotion, il est apte. Il est malgré tout touché, mais il est apte", informe Pascal Dupraz en conférence de presse d'avant-match.

Sénou Coulibaly, endeuillé après le décès de son père le weekend dernier, sera bien présent. Le technicien haut-savoyard sera en revanche toujours privé de Christopher Rocchia et Valentin Jacob.

Dijon peut faire un grand pas vers le maintien en Ligue 2

La lutte pour le maintien est palpitante, avec sept équipes encore dans la course. Du 12e (Amiens, 44 points) au 18e (Laval, 40 points), personne n'est sauvé. En cas de victoire, le DFCO ne serait pas officiellement maintenu, mais les "Rouges" peuvent compter sur un avantage majeur : la différence de but. De toutes les équipes à la lutte, Dijon dispose de la meilleure (-4 de goal average), ce qui pourrait faire la différence en cas d'égalité au classement. Suivant les autres résultats et en cas de victoire dijonnaise, avec 44 points, le maintien en Ligue 2 pourrait être officieusement acquis.

Attention à ne pas se voir trop beau trop tôt. En face, le Paris FC, qui n'a pourtant plus rien à jouer cette saison si ce n'est terminer le plus haut possible, reste sur cinq matchs consécutifs sans défaite. 7es, les Parisiens - qui avaient battu le DFCO, avec un but dans les arrêts de jeu , à l'aller - sont sur une série de trois victoires et de deux maths nuls.

Tout relâchement est proscrit. Inimaginable même, selon Pascal Dupraz : "C'est de leur dire qu'ils gagnent des matchs, qu'ils n'en perdent pas, qu'ils marquent des buts plus qu'ils n'en concèdent, qu'ils renversent des scenarii mal embarqués, ils ont cette absence de renoncement. Il ne faut surtout pas qu'il se tendent, au contraire, ils doivent redoubler d'initiative, tenter, oser".

GG plein à craquer

Il faut s'attendre à une affluence digne des plus belles soirées en Ligue 1, pour ce match face au Paris FC. Mercredi soir, à deux jours du match, le DFCO annonçait que seules 2000 places étaient encore en vente. Jeudi matin, seulement six blocs disposaient encore de places - quatre d'entre eux étant déjà quasiment complets. Va-t-on vers un guichet fermé à GG ? Alors que le stade a connu une affluence moyenne d'environ 7000 personnes cette saison ?

"Il ne manque que quelques centaines de places pour que le DFCO joue guichets fermés, se réjouit Pascal Dupraz. Les joueurs sont les uniques responsables de ce fait remarquable, par les résultats, leur comportement, ils ont réussi à faire venir les supporters en nombre".

Le club donne rendez-vous aux supporters dès 19h pour l'accueil du bus des joueurs. Une émulation qui avait bien fonctionné lors du dernier match à domicile, le DFCO, alors accueilli par une centaine de supporters, s'était imposé 3-0.

Dispositif exceptionnel sur France Bleu Bourgogne, Romain Philippoteaux consultant de luxe

Le dispositif sera à la hauteur de l'enjeu - c'est à dire énorme - pour vous faire vivre la soirée sur France Bleu Bourgogne. En direct de Gaston-Gérard de 20h à minuit, vous ne raterez rien du match, de l'ambiance, des coulisses. Nous avons constitué une équipe de choc : Adrien Beria et Romain Philippoteaux (ancien joueur du DFCO) à Gaston-Gérard, Clément Lebas et Anna Brelaud (ALC Longvic, équipe qui vient d'être promue en D3) en studio.

