Ligue 2 - J37 : le Nîmes Olympique bat l'AC Ajaccio (3-1) et peut encore rêver de Ligue 1

Pour leur dernier match à domicile de la saison, ce vendredi, les Nîmois se sont imposés contre l'AC Ajaccio. Les Crocos entretiennent leur rêve d'accéder à la Ligue 1.

Soirée en demi-teinte pour le Nîmes Olympique. Il fallait gagner et espérer un faux pas des autres équipes. Les Crocos ont fait ce qu'il fallait ce vendredi soir au stade des Costières pour entretenir leur rêve de montée mais leurs concurrents, eux aussi, ont gagné.

Un Téji Savanier des grands soirs

Les Crocos ont rapidement ouvert le score. Dès la 10e minute de jeu, d'un but marqué de la tête, sur un corner de Téji Savanier, le capitaine Anthony Briançon donne l'avantage à Nîmes (1-0). Sixième but du défenseur central cette saison. Pendant vingt minutes le stade exulte puis c'est la douche froide. Penalty pour Ajaccio à la 32e minute et carton jaune pour Sada Thioub. L'attaquant commet une faute dans la surface de réparation en retenant le bras de son adversaire. Le penalty est transformé par Mouaad Madri (1-1).

Au retour des vestiaires, la délivrance viendra une nouvelle fois de Téji Savanier. Auteur d'un corner splendide une nouvelle fois, Renaud Ripart reprend de la tête pour redonner l'avantage au Nîmes Olympique à la 62e minute (2-1). Puis, cinq minutes avant la fin, Sada Thioub enfonce le clou et marque le 3e but gardois ce soir (3-1).

Malgré cette belle victoire, le Nîmes Olympique reste à la 6e place du classement, à deux points seulement de la 2e place du championnat mais les Crocos ne sont pas dans la meilleure position pour se qualifier pour la Ligue 1. Pour conserver leurs chances, ils devront tout de même aller s'imposer à Laval, pour le dernier match de la saison, et espérer un faux pas de leurs adversaires.

Une ambiance de feu aux Costières

Pour le dernier match de la saison, le stade des Costières étaient quasiment plein, près de 14 000 supporters étaient dans les tribunes pour soutenir Nîmes.

C'est un super public. On a gagné ce soir grâce à eux. Je les félicite pour l'amour qu'ils ont pour le club - Zié Diabaté

Pour les 80 ans du club, un tifo a été déployé dans les tribunes.