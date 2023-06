Ligue 2 (J38) - Le DFCO au Havre, pour le maintien ou la chute en National

Le DFCO, 18e et relégable, est dans la dernière ligne droite dans cette saison de Ligue 2. Maintien ou relégation ? La Ligue 2 la saison prochaine, pour une troisième saison consécutive ? Ou le National, pour la première fois depuis 2004 ? Le verdict sera connu vendredi 2 juin 2023, après la dernière journée de championnat, sur la pelouse du leader, Le Havre. Les "Rouges", invaincus en huit matchs depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, ne sont plus maîtres de leur destin, mais peuvent encore espérer.

Le DFCO sans Nassi

Pascal Dupraz devra faire sans son ailier, Walid Nassi, forfait pour le dernier match de la saison. Fin de saison également pour Valentin Jacob et Christopher Rocchia. Ce dernier, en fin de contrat en juin, a donc peut-être joué son dernier match sous le maillot rouge à Quevilly en avril.

Le coach dijonnais évoque un groupe "avec le moral et sans gueule de bois", après le match nul 1-1 de vendred idernier contre le Paris FC. Selon Pascal Dupraz, l'état d'esprit reste le même au moment d'aborder ce match décisif : "Comme pour les huit derniers rendez-vous, qui étaient des carrefours, des finales, pas mieux, pas moins bien, avec autant de précision et d'enthousiasme de la part des joueurs".

Le maintien passe aussi par les autres

Le DFCO sera évidemment très attentif aux autres résultats de la soirée. Pour se maintenir, il doit compter sur un scénario favorable. Une victoire dijonnaise en Normandie, et il faut au moins deux contreperformances des concurrents : Laval (17e, 43 points), Rodez (16e, 43 points), Pau (15e, 44 points), Annecy (14e, 45 points), Valenciennes (13e, 45 points). Un match nul suffirait, en cas de défaites combinées de Laval et Rodez.

Pascal Dupraz, l'entraîneur dijonnais, tente de s'en détacher. "Tout simplement en considérant à juste titre que nous avons notre sort entre nos mains. Comme on n'a pas d'impact sur le reste, on ne s'en soucie pas". De manière pratique, comment cet aspect sera-t-il en cours de match ? "A partir de la mi-temps, ils vont m'informer des résultats, une fois tous les quarts d'heure et on avisera", répond un Pascal Dupraz peu loquace à la veille du match, contrairement à son habitude depuis son arrivée en Bourgogne. "Il nous faut marquer un ou trois points, pour ensuite être rivés sur nos téléphones, continue-t-il. Nous n'avons pas de temps à perdre à spéculer, il faut nous concentrer sur notre tâche".

Le Havre, à un point de la montée

Le HAC, qui jouera à guichets fermés devant près de 25.000 personnes, n'est qu'à un petit point de la montée en Ligue 1. Une division que les Normands ont quitté à l'issue de la saison 2008/2009. Un match nul suffirait pour les Havrais, qui peuvent aussi monter en cas de défaite selon les scénarios et les résultats de Metz et Bordeaux. Rester en Ligue 2 serait une immense déception pour le club doyen, auteur d'une série record cette saison : 32 rencontres consécutives sans défaite.

Mais la dynamique, c'est très paradoxal, semble plutôt être en faveur ... du DFCO. Dijon n'a pas perdu depuis huit matchs (quatre victoires, quatre défaites). Le HAC, en revanche, n'a pas gagné depuis trois rencontres (défaites contre Annecy et Valenciennes, match nul contre Bastia) et aurait pu valider son ticket plus tôt.

Dijon invaincu avec cet arbitre

La partie sera arbitrée par Romain Lissorgue. Le DFCO a croisé sa route quatre fois cette saison, pour un bilan d'une victoire et trois nuls. Face à Saint-Etienne (victoire 2-1, à la 1ère journée), au match aller contre le HAC (0-0), au match retour contre Metz (0-0) et contre Bastia (1-1).

Le Havre - DFCO, à vivre avec nous en intégralité sur France Bleu Bourgogne dès 20h30 pour l'avant-match, 20h45 pour le coup d'envoi de l'intégrale en direct du Stade Océane.

