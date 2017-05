Ligue 2 - J38 : le Nîmes Olympique bat Laval (1-2) mais ne monte pas en Ligue 1

Les Nîmois ont rempli leur part de contrat, gagner à Laval, mais les autres candidats à la montée eux aussi ont réussi à s'imposer. Le Nîmes Olympique a réalisé une très belle saison et passe à seulement deux points de la montée en Ligue 1.

La dernier journée du championnat de Ligue a réservé encore des surprises mais pas pour le Nîmes Olympique. Les Crocos se sont imposés 1-2 face au Stade Lavallois mais les autres résultats de la 38e journée n'ont pas été profitables aux joueurs nîmois.

Une victoire pour du beurre

Les Gardois ont commencé la rencontre plutôt crispés, préoccupés par l'enjeu et l'envie de bien terminer le championnat. Face à eux ce vendredi soir une équipe jeune et libérée. Les Lavallois sont relégués en Nationale depuis 10 jours et n'avaient puis rien à espérer de ce match, juste l'envie de finir sur une touche positive devant leur public.

A la 29e minute de jeu, c'est le Stade Lavallois qui ouvre le score. L'attaquant Yoane Wissa servi par Chris Malonga parvient à tromper le gardien nîmois Yan Marillat. (1-0) pour les Tango. Les Crocos tentent de réagir mais perdent de nombreux ballons au milieu de terrain. La pluie fine qui s'abat sur le stade Francis Le Basser n'arrange pas les affaires nîmoises. A plusieurs reprises, Ousmane Cissokho glisse à l'entrée de la surface de réparation.

Au retour des vestiaires, Sada Thioub réduit le score pour le Nîmes Olympique. L'attaquant réalise un slamon de folie dans la défense Tango avant d'armer sa frappe et de tromper le gardien (1-1). L'égalisation va relancer complètement les Crocos. Sada Thioub, encore lui, va obtenir un penalty à la 86e minute. Téji Savanier se présente devant le gardien Lavallois Lionel Cappone. Le milieu gardois transforme le pénalty et offre la victoire au Nîmes Olympique.

Trophée du meilleur passeur de Ligue 2 pour Téji Savanier

Le milieu de terrain Crocos a marqué son 8ème but de la saison mais il a surtout réalisé 13 passes décisives cette saison. A l'issue de la rencontre, Téji Savanier a reçu le trophée de meilleur passeur du championnat.

Le Nîmes Olympique termine à la 6e place du classement de la Ligue 1, à seulement deux points de la 2e place.