Ligue 2 (J38) : soir de finale à Amiens, défaite interdite pour le Stade Lavallois

En étant ni condamné ni encore maintenu, c'est bien lors de la dernière journée de Ligue 2 que le Stade Lavallois va jouer son maintien à ce niveau. Ce vendredi, Laval se déplace à Amiens (maintenu depuis la 37e journée) pour ce qui ressemble fort à une finale.

Les Lavallois sont 17e et n'ont donc pas totalement leur destin entre leurs pieds. Ce qui est certain, c'est que la défaite est interdite, elle serait synonyme de descente en National. En cas de nul ou de victoire, il faudra alors compter sur un faux-pas d'au moins deux des concurrents que sont Dijon, Rodez, Pau, Annecy et Valenciennes. Six équipes à la lutte pour le maintien lors de la dernière journée, c'est inédit en Ligue 2 depuis le passage de la division à vingt clubs en 1998.

Le maintien était l'objectif principal du club mayennais cette saison. En tant que promu, le Stade Lavallois arrivait sur la pointe des pieds en Ligue 2. Les supporters espéraient un maintien aisé. Malheureusement, l'équipe n'a pas réussi à surfer sur la dynamique de l'an dernier, la saison ayant été marquée par de nombreuses blessures, touchant notamment des joueurs clés comme Julien Maggiotti, Sam Sanna ou encore Anthony Gonçalves. Aujourd'hui, Laval a la chance d'être encore en vie et l'équipe d'Olivier Frapolli va jouer son maintien sur le dernier match, à Amiens : "l'objectif, c'est d'aller à Amiens pour gagner le match. On sait qu'en gagnant, même si ce n'est pas sûr à 100%, on aura de grandes chances d'être encore en Ligue 2 avec 46 points. Le match nul dépend vraiment des résultats sur les autres terrains."

Le suspens est donc à son comble à l'amorce de cette soirée de Ligue 2. Les supporters, les joueurs, le staff, tout le monde s'attend à vivre une folle soirée. Une ambiance de finale pour le milieu de terrain Julien Maggiotti : "quand on fait ce sport là, on attend de jouer que des matches importants, et surtout des matches décisifs comme ça. C''est pour cette raison que l'on fait ce métier, pour avoir un peu de pression et pour rendre les gens heureux."

Un dernier match pour se maintenir, c'est quelque chose d'inédit dans la carrière d'Olivier Frapolli : "j'ai jamais vécu ce type de match. C'est pas confortable du tout parce qu'on joue aussi son avenir sur un match. Mais c'est très excitant à préparer." Une excitation qui sera à son comble sur les coups de 20h45. Il faudra avoir le cœur bien accroché.

Naidji forfait

Pour ce dernier match de la saison, l'entraîneur est privé de Zakaria Naidji. L'attaquant algérien souffre d'une douleur à la cuisse depuis le match contre Nîmes la semaine dernière. Olivier Frapolli a convoqué un groupe de vingt joueurs pour ce déplacement à Amiens.

Deux joueurs de cette liste ne seront pas sur la feuille de match au stade de la Licorne. - Stade Lavallois

Le soutien des supporters Tango

Pour cet ultime match de la saison, ce sont tous les Mayennais qui seront derrière leur équipe. Environ 300 supporters vont faire le déplacement à Amiens. Et 2600 personnes pourront assister à la rencontre via des écrans géants au stade Francis-Le Basser (entrée gratuite).

France Bleu Mayenne aussi se met aux couleurs du club mayennais avec une émission spéciale dès 19h30. Une soirée anime par Franck Gauteur et avec l'ensemble des envoyés spéciaux à Amiens et au stade Le Basser.

Le coup d'envoi du match Amiens SC / Stade Lavallois comptant pour la 38e journée de Ligue 2 sera donné à 20h45.