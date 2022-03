Ligue 2 (J30) - Sénou Coulibaly de retour pour Amiens - DFCO

Le DFCO et Cheick Traoré veulent enchaîner à Amiens

Après un tel match, il serait de très mauvais ton de revenir en arrière. Quatre jours après son éclatante victoire 2-0 face au Havre, le DFCO se déplace à Amiens, samedi 19 mars 2022, pour la 30e journée de Ligue 2. C'est le troisième match en une semaine, et le DFCO, qui reste sur trois matchs sans défaites, a l'occasion de remonter encore au classement.

L'infirmerie toujours vide, Coulibaly de retour

L'entraîneur du DFCO, Patrice Garande, peut compter sur l'ensemble de son effectif. Les joueurs qui ne seront pas du voyage à Amiens joueront avec la réserve à l'extérieur contre le FC Grandvillars.

Le DFCO enregistre le retour de son défenseur Sénou Coulibaly, suspendu contre Le Havre en milieu de semaine après son carton rouge reçu à Valenciennes le weekend dernier. Il a écopé d'un match en plus avec sursis, et devra donc éviter de prendre un carton jaune pour ne pas être suspendu un match de plus.

L'enjeu : s'ancrer dans le Top 10

Grâce à sa victoire contre Le Havre, le DFCO s'est hissé dans la première partie de tableau. 9es avec 37 points avant le début de cette 30e journée, les "Rouges" pourraient encore progresser au classement en cas de victoire en Picardie. "lIl faut finir le plus haut possible, ce n'est pas pareil de finir 6e, que 8e, que 12e", indiquait Patrice Garande après le succès contre Le Havre, dans l'optique de jouer la remontée en L1 la saison prochaine.

Amiens est un concurrent direct du milieu de tableau (11e avec 36 points), que le DFCO a donc l'occasion de distancer.

Le chiffre : 3

C'est la satisfaction du moment : la solidité défensive. Le DFCO reste sur trois matchs sans concéder de buts. C'est la première fois que l'équipe réussit une telle série d'imperméabilité cette saison.

Amiens vient de perdre ... 6-0 !

Si les joueurs du DFCO restent sur un match où ils ont pu faire un grand plein de confiance, ce n'est pas le cas de l'adversaire du weekend. Amiens a perdu 6-0 en milieu de semaine contre le leader toulousain.