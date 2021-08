Ligue 2 (J4) - Avec ténacité, l'AJA tient en échec le Paris FC (1-1) à Charléty et reste invaincue

Les Icaunais n'auront pas remporté leur premier gros choc du début de saison face au Paris FC ce lundi (1-1, 4e j.), mais les enseignements à en retirer laissent augurer pas mal de positifs pour la suite. Face à la seule équipe qui a réussi à aligner trois succès en trois rencontres, l'AJA a eu une bonne vingtaine de minutes de temps faible, en seconde période. Pour le reste, les hommes de Jean-Marc Furlan, alignés dans un 4-4-2 inédit cette saison avec deux pointes - Gaëtan Charbonnier pour sa première titularisation associé avec Lassine Sinayoko -, ont été plutôt dominateurs. Tout n'a pas été parfait. Mais obtenir le nul sur la pelouse du leader parisien en affichant un tel visage conquérant, une telle détermination à recoller au score après avoir encaissé le premier but avec dans la foulée de l'égalisation la sensation que le second but ajaïste n'était pas loin, laisse optimiste sur la suite de la saison.

Une AJA dominante mais prise en contre

La physionomie de la partie était courue d'avance : à l'AJA la possession (62,3% au final), au Paris FC les opportunités en contre-attaque. La première tranchante côté parisien intervenait à la 21e, sur une récupération du dragster Gaëtan Laura, qui servait dans l'intervalle Julien Lopez dont la frappe angle fermé côté gauche de la surface était repoussée par Donovan Léon, sur la trajectoire de la tête d'Ousmane Kanté sur le corner suivant. Réponses icaunaises moins dix minutes plus tard avec une première occasion à l'initiative de Mathias Autret, qui lançait côté droit Sinayoko, en pivot dans la zone de vérité mais dont la frappe ne trouva que les gants de Vincent Demarconnay. Le portier parisien sera un peu plus en danger sur l'incursion de Gauthier Hein (32e) côté gauche, superbement trouvé par Hamza Sakhi : contrôle orienté pied droit du gaucher avant le tir enchaîné, repoussé du pied par le gardien du PFC. Ce sera tout pour cette première période, avec un Sakhi essuie-glace tantôt aux côtés de Birama Touré tantôt plus haut, un Autret parfois à gauche mais très libre et souvent à la baguette, et un duo Charbonnier-Sinayoko qui a beaucoup permuté.

Après la pause, les hommes de Thierry Laurey, souvent repliés derrière en espérant un exploit devant, ont accéléré le rythme. Et enfilé les occasions. 51e, perte de balle de Quentin Bernard, et Check-Oumar Diakité sert en profondeur sert ce diable de Laura, qui faussera une nouvelle fois compagnie une défense icaunaise en difficulté pour gérer certains appels en profondeur, mais la frappe du numéro 7 du PFC buta une nouvelle fois sur Léon. Diakité à la passe, Laura pour conclure et 'Dono' en dernier rempart : on les retrouve à nouveau deux minutes plus tard, sauf que le portier auxerrois aura eu très chaud sur le coup, en faisant faute sur un crochet du Parisien à l'extérieur de la surface, mais à la limite de la limite, en enlevant le ballon puis le joueur du poing. Le rouge aurait pu être sorti, ce sera finalement jaune pour l'arbitre Monsieur Rainville.

Encore une belle réaction icaunaise

Les joueurs de la capitale poussaient encore, et après une tentative de loin de Marvin Gakpa détournée par Léon (66e), ils trouvèrent enfin la faille après un nouveau contre rondement mené : crochet intérieur de Laura côté gauche de la surface pour éliminer facilement Alexandre Coeff tout juste rentré en jeu, défense à retardement de Jubal, et frappe lente du Parisien mais placée au premier poteau mal couvert par Léon qui finissait au fond des filets (1-0, 73e). Mais la récupération du PFC sur le but était entachée semble-t-il de deux fautes, l'une sur Sinayoko, l'autre sur Sakhi, que le directeur du jeu a choisi de ne pas siffler.

Pas de quoi déstabiliser les Icaunais qui obtenaient un penalty cinq minutes plus tard grâce à Alexandre Coeff, venu chiper le ballon après un contrôle raté de Morgan Guilavogui sur un centre de Quentin Bernard dans sa propre surface, obligé de faire faute. Sentence exécutée par Mathias Autret (1-1, 80e), son deuxième but sur penalty après celui inscrit face à Grenoble. De quoi remplir de joie les nombreux supporters des Ultras Auxerre 90, exemplaires durant toute la rencontre grâce à leurs chants incessants faisant passer Charléty pour un Abbé-Deschamps bis. Des fans qui auraient bien voulu hurler de plaisir trois minutes après l'égalisation, mais l'inspiration géniale de Sakhi sur une sacoche des 25 mètres était claquée par un Demarconnay vigilant.

Au final, le nul arraché en terres parisiennes, chez le leader toujours invaincu, est plein de promesses. D'un côté, Charbonnier n'est pas encore à 100% et physiquement et dans le jeu (un seul tir non cadré, quatre duels remportés sur 14, trois fautes et 68,8% de passes réussies). Carlens Arcus va lui aussi monter en puissance après cette première titularisation de la saison. Sinayoko, lui, a montré qu'il prenait de plus en plus d'épaisseur en attaque, seul en pointe ou à deux. Quant à Autret et Sakhi, leur changement de position dans le 4-4-2 du soir n'a pas vraiment détérioré leur rendement. Si la défense a eu quelques trous d'air, elle a malgré tout montré beaucoup de vaillance, et ne rencontrera pas chaque week-end une équipe aussi rapide et habile en contre. Restent quelques interrogations sur l'apport du banc et des cartouches, qu'elles soient utilisées comme Aly Ndom ou laissées de côté comme Nicolas Mercier. Le chemin est encore long. Mais occuper la 4e place au bout de quatre journées en restant invaincus, les Auxerrois auraient signé de suite avant l'entame du championnat.