Ligue 2 (J4) : Caen ne trouve pas la clef face à Chambly

Moussaki s'en mordra longtemps les dents. Titularisé en pointe aux côtés de Joseph, le jeune attaquant malherbiste n'a pas réussi à cadrer sa tête, seul face au but sur le corner de Pi dans les arrêts de jeu de la première période.

L'occasion était belle. Il n'y en aura pas d'autre dans ce match où le Stade Malherbe n'a jamais paru en position de prendre le match à son compte, ni de l'emporter. Avec un peu plus de réussite, Chambly aurait même pu rafler la mise en fin de rencontre.

"On n'a pas subi plus que ça. Je suis satisfait. On ne voulait pas subir bas, et de temps en temps, remonter haut. Ils ont été dangereux sur coups de pieds arrêtes mais dans le jeu, on n'a pas concédé une seule occasion". Bruno Luzi, entraineur de Chambly