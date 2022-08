Ligue 2 (J4) : l'AS Saint-Étienne avec Bouchouari et Briançon, mais sans Neyou ni Aouchiche face au Havre

C'est un groupe de 18 joueurs (et non 19, comme à QRM) que Laurent Batlles a convoqué pour la 4eme journée de Ligue 2, ce samedi, face au Havre. Grande première pour la dernière recrue, le milieu de terrain Benjamin Bouchouari. Le défenseur Anthony Briançon, absent depuis la défaite inaugurale à Dijon, fait son retour.

Deux nouveaux joueurs dans le groupe par rapport à QRM, et trois sortants : le plus marquant, c'est Yvan Neyou, absent alors qu'il était titulaire lors de la dernière rencontre. Charles Abi et Abdoulaye Bakayoko ne sont également pas convoqués. Adil Aouchiche (genou) et Dylan Chambost (reprise) sont également absents.

AS Saint-Étienne - Le Havre, 4e journée de Ligue 2, match à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire dès 14h30 ce samedi, avec nos partenaires d'Evect