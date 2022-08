Ligue 2 (J4) - Le DFCO veut rester invaincu, les Nîmois réussissent bien à Dijon

Après le match nul (2-2) arraché contre Caen, deuxième match à domicile en une semaine pour Dijon. Toujours invaincu cette saison, le DFCO reçoit le Nîmes Olympique samedi 20 août 2022 (à 19h) au Stade Gaston Gérard, pour la 4e journée de Ligue 2. Deux équipes aux trajectoires récentes similaires : reléguées de Ligue 1 lors de la saison 2020/21, elles ont terminé l'exercice précédent dans le ventre mou du classement (9e pour Nîmes, 11e pour le DFCO). En ce début de saison 2022/2023, elles se tiennent au classement, le DFCO étant 8e avec 5 points, alors que Nîmes est juste derrière, 10e avec 4 points.

"Quelque chose se passe"

Depuis l'arrivée d'Omar Daf, le DFCO - qui retrouve ce weekend Valentin Jacob - est toujours invaincu, même en prenant en compte les matchs amicaux. "Quelque chose se passe" confirme Jordan Marié qui n'avait plus constaté une telle sérénité au sein du club depuis "l'année où on termine 11e en Ligue 1". Soit la saison 2017-2018 ! "Ce sont surtout les résultats qui vont amener la confiance, l'objectif ça va être de regarder vers le haut, pas comme l'an dernier où c'était chaud jusqu'à la fin", affirme le milieu de terrain.

Le club sort de mois compliqués, on se stabilise, donc ce début de saison est positif pour nous - Omar Daf

Il est bien sûr encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ce début de saison, mais l'ensemble est plus que satisfaisant pour l'entraîneur Omar Daf : "On ne va pas faire la fine bouche. Le club sort de mois compliqués, on se stabilise, donc ce début de saison est positif pour nous. Il faut nourrir encore plus d'ambitions et aller chercher plus haut". Retour en grâce de certains joueurs (Rocchia, Soumaré, Ndong, Touré), bons débuts des recrues, il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin.

Nîmes aime bien contrarier Dijon à Gaston Gérard

Dans la nature, le crocodile, emblème et surnom de cette équipe de Nîmes, a plutôt une couleur verte. Mais d'un point de vue dijonnais - et footballistique - c'est presque une "bête noire" quand elle vient à Gaston Gérard. Les chiffres sont formels. Aucune victoire dijonnaise à domicile en championnat sur les six derniers matchs (cinq défaites et un nul). Si on laisse de côté ce match de Coupe de France de 2020 (victoire 5-0 du DFCO), le dernier succès des "Rouges" à la maison remonte à 2014. Avec surtout des revers cruels à domicile, qui ont marqué négativement l'histoire du club : la défaite 5-4 en 2015, le 4-0 en 2018, ou le 2-0 de février 2021, fatal pour les rêves de maintien en Ligue 1 à l'époque.

Au club depuis plus de 10 ans, le milieu de terrain Jordan Marié (titulaire lors des trois premières rencontres et capitaine contre Pau) est bien placé pour en parler. "Nîmes ce n'est jamais évident à jouer. Ils nous avaient accrochés chez nous en Ligue 1, plus qu'accrochés même. C'est le match qui nous avait fait mal, qui a peut-être fait qu'on est descendus cette année-là", estime-t-il, évoquant "une équipe difficile à juger" qui "peut jouer le haut de tableau" cette saison.

En tout cas, les Dijonnais l'assurent, ils ne se laisseront pas tétaniser par le souvenir de cette mauvaise série. Comme son entraîneur Omar Daf, Jordan Marié estime que "ça reste des statistiques". "J'espère y mettre un terme en tout cas", annonce Jo' le Cuistot, motivé pour passer les Crocos sur le grill.