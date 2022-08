Ligue 2 (J4) : le Stade Lavallois espère un match plein, dans un stade presque plein, face aux Messins

Pour la 4e journée de Ligue 2, le Stade Lavallois affrontera ce samedi 20 août 2022 le FC Metz (19h). Si Le Basser ne sera peut-être pas aussi rempli que contre Guingamp, les Tango ont à cœur de remporter leur premier match à domicile et de se montrer plus constant sur 90 minutes.

Le Stade Lavallois accueille un des favoris du championnat de Ligue 2, ce samedi soir pour la 4e journée (19h). Le FC Metz arrive à Le Basser, avec un bilan identique à celui des Tango : deux victoires et une défaite depuis le début de la saison. Et si les Lorrains descendent de Ligue 1, ils ont malgré tout une équipe de qualité, à l'image de leur attaquant Georges Mikautadze (2 buts, 1 passe décisives).

Laval mène toujours à la pause

Ce samedi les Lavallois ont dans l'idée de moins subir qu'en deuxième période contre Annecy, où ils ont été sevrés de ballon mais n'ont pas encaissé de but, au contraire du match contre Guingamp. Laval montre de la solidarité et a du mal à tenir le rythme qu'il impose en première période. Un côté hybride que les joueurs veulent estomper. "On est toujours rentré au vestiaire à la pause avec un score favorable. Donc nos adversaires jouent un peu plus haut dès la reprise. À nous de peut-être mieux gérer, mieux encaisser leurs assauts. Il faut jouer pour mettre le deuxième but et être un peu plus agressif" préconise le défenseur Yasser Baldé.

Cette saison, le Stade Lavallois s'attend à régulièrement subir et c'est bien normal. D'où la nécessité de garder la tête froide dans les temps faibles et d'améliorer la communication dans l'équipe. Le rôle du gardien de but est prépondérant dans ces moments-là : "Il faut passer les informations assez vite aux joueurs devant nous. Parfois c'est juste une affaire de placement ou de tactique. Des fois en anticipant une passe d'un adversaire on peut récupérer le ballon plus haut et déplacer le bloc pour moins subir" déclare Alexis Sauvage, le portier mayennais qui devrait enchainer son deuxième match officiel ce samedi.

Pour autant Olivier Frapolli estime que son équipe n'a pas volontairement abandonné les ballons lors des trois premiers matchs et pas non plus de façon systématique. "Je pense qu'on s'est surtout adapté aux conditions de jeu avec beaucoup d'intelligence", en référence aux terrains secs de Bastia et d'Annecy. "Alors bien sûr, il n'y a pas des longues séquences de possession. Mais la beauté du football, ce n’est pas toujours de faire des passes courtes, c'est aussi parfois de savoir jouer long ou de presser un adversaire. Pour moi, c'est aussi beau que faire des enchaînements de passes" déclare l'entraîneur mayennais.

Des absents de marques à Metz

Dans l'histoire des confrontations entre les deux clubs, Le FC Metz s'est imposé à 18 reprises et les Mayennais ont battu les Grenats 12 fois. La dernière victoire du Stade Lavallois contre les Lorrains remonte à 2010 (1-0, le 13 août 2010). Plusieurs joueurs messins sont absents pour la rencontre, et non des moindres : Fabien Centonze, Kiki Kouyaté (en partance). Ibrahima Niane lui a été victime d'une gastro-antérite. De son côté Kévin N'Doram est incertain.

Au Stade Lavallois, Sébastien Da Silva (hanche), Kévin Tapoko et Sam Sanna (genoux) sont forfaits pour cette 4e journée de Ligue 2. Laval - Metz est à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne, dès 18h45 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.

Le classement