Ligue 2 (J4) - Paris FC-AJA : Auxerre face à son "meilleur" ennemi pour une place de leader

Disons-le tout de suite pour ceux qui ont tiqué en lisant notre titre : le rival historique de l’AJA est et restera bien évidemment le DFCO. Mais force est de constater que dernièrement, "le PSG de la Ligue 2" ("Dijon en Ligue 2, c’est le PSG en Ligue 1" pour citer exactement la comparaison du coach de QRM Bruno Irlès chez nos amis de MaLigue2) fait un sacré surplace avec trois défaites et un nul en quatre matches, dans la droite ligne de sa préparation estivale et de son dernier exercice catastrophique dans l’élite (quatre victoires, neuf nuls et 25 défaites dont 12 d’affilée, un record).

Alors qu’à l’inverse, le Paris FC, seule équipe à trois succès en trois rencontres, surfe sur la vague de sa très belle saison dernière qui avait vu les Parisiens coiffer les Auxerrois sur le poteau pour la 5e place, dernier accessit pour les playoffs avec deux petits points d’avance. Le PFC, "meilleur ennemi" de l’AJA dernièrement donc ? Sans doute, avant le match de ce lundi au stade Charléty (20h45, 4e j.). Une place de leader est en jeu, en cas de victoire côté AJA (5e) avec au moins trois buts d'écart, ou en cas de succès ou de nul côté Paris FC (2e).

Opposition de styles mais pas d’ambitions

Charléty, un très bon souvenir pour les Ajaïstes la saison dernière. On jouait la 11e journée un soir de novembre 2020, et l’AJA venait de fesser 3-0 les Parisiens (doublé de Mickaël Le Bihan et but exceptionnel de Rémy Dugimont) alors leaders et qui restaient sur cinq succès de suite. Un revers difficile à digérer pour les hommes de René Girard qui, finalement, à l’inverse des Icaunais, rempliront leur objectif à la fin de la saison, à savoir une place dans le Top 5.

Même si le coach parisien a changé d’identité, avec désormais Thierry Laurey aux commandes, la formule parisienne n’a que très peu changé à écouter les Icaunais. "C’est une équipe très athlétique, et ça va très vite devant, notamment avec Gaëtan Laura, détaille le meneur de jeu auxerrois Mathias Autret. Ce n’est pas le genre de formation qui nous réussit bien, elle a toutes les qualités pour nous contrer en nous laissant la possession. Je préférerais qu’elle prenne le ballon et joue. On verra comment ça va se passer, mais ça va être un très gros match, un beau match. On a hâte d’y être."

"J’aborde cette rencontre avec beaucoup d’entrain et de plaisir, abonde l’entraîneur icaunais Jean-Marc Furlan. On va voir comment se situer par rapport à une équipe qui a obtenu trois victoires très nettes en dominant ses adversaires. Pas en termes de possession, mais dans sa capacité à contrer, à récupérer rapidement, avec des joueurs puissants et physiques. Ça va être compliqué pour nous."

Pour Autret, le PFC "va jouer le haut de tableau, c’est certain. C’est aussi notre ambition. Forcément, c’est un concurrent. Mais on voit chaque week-end que tout le monde peut battre tout le monde. Toutes les équipes sont difficiles à jouer d’une façon ou d’une autre. Là, on affronte l’équipe en forme du moment. Ça va être chaud. Mais on fait beaucoup de choses de bien en ce moment, et on n’a encaissé qu’un but en trois rencontres, et en plus sur coup de pied arrêté. Il n’y a pas de raison qu’on ne les mette pas en danger."

Première titularisation de Charbonnier avec l’AJA ?

"C’est quelque chose qui m’a gonflé depuis huit jours, mon souci de toute la semaine, je n’en dormais pas" reconnaissait Jean-Marc Furlan avec le sourire quand la question lui a été posée : comment intégrer Gaëtan Charbonnier à son dispositif tactique pour profiter au mieux des qualités de la dernière recrue auxerroise et faire naître rapidement des complémentarités entre le meilleur buteur de la L2 saison 2018/2019 et le groupe icaunais avec très peu de vécu ensemble ? L’attaquant était entré en seconde période (63e) face à Ajaccio lors de la dernière journée (0-0, 3e j.) et devrait être titulaire face au Paris FC.

Mais dans quelle animation ? "J’ai essayé de trouver une solution pour évoluer soit avec un seul attaquant comme ‘Charbo’, ou avec deux attaquants, ça me pèse dans la tête. C’est ce qu’on a tenté de voir toute la semaine" explique le coach auxerrois. La seconde solution, à savoir un duo composé de Gaëtan Charbonnier et du jeune formé au club (21 ans) Lassine Sinayoko, double passeur décisif depuis le début de la saison. Une paire testée lors des derniers entraînements qui tiendrait la corde face au Paris FC. Jean-Marc Furlan l’a d’ailleurs laissé entendre au détour de quelques longues sentences. "Mon idée, c’est comment on se procure des occasions […] avec peut-être, on va voir, deux attaquants. Je ne suis pas encore décidé, parce que je ne veux pas trop perturber mes joueurs." Ou encore : "Moi, ce que je veux […] c’est comment on améliore le jeune, comment on fait progresser ‘Sina’ grâce à des gars comme Gaëtan, ou Autret."

Un Mathias Autret ravi à l’idée de pouvoir échanger le ballon avec ‘Charbo’, avec qui il avait fait des ravages il y a trois saisons avec une montée à la clé sous le maillot brestois. Un ami qu’il "ne considère pas vraiment comme un attaquant. Notre dernière saison ensemble, il avait mis un paquet de buts. Mais c’est quelqu’un qui aime bien demander le ballon et jouer. Il a un profil un peu particulier. Quand on le croise dans la rue, on s’attend plus à un attaquant sur qui on peut jouer dans les airs, un point d’ancrage. Mais pas du tout, c’est un technicien qui adore combiner. Il y a peu d’attaquants dans ce style-là. Par contre, il est vachement complet. La tête, les pieds, c’est bon. Et devant le but, c’est un tueur."

Un Paris FC redoutable et difficile à bouger

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : trois victoires en trois matches, huit buts marqués, deux encaissés. Le Paris FC réalise un très bon début de saison, c’est peu de le dire. Certes, il y a dans le lot des succès face à Grenoble et Dunkerque, un seul point au compteur en quatre rencontres. Mais la solidité parisienne, dans la même veine que la saison dernière, va donner du fil à retordre aux Auxerrois. Face au Havre, les hommes de Thierry Laurey ont dû batailler pour s’imposer 2-1. Malgré du déchet technique, l’efficacité a été au rendez-vous : deux tirs cadrés, deux buts.

Mais du côté de l’entraîneur parisien, on se méfie de l’adversaire ajaïste : "C’est un col de 1ère catégorie qu’on attaque. Ça va être un bon test. On va voir si on est capable d’élever notre niveau d’exigence, de concentration et d’efficacité. C’est une équipe qui est le favori de la Ligue 2 cette saison. Elle est bien structurée, avec des investissements, et des joueurs qui ont une expérience du haut niveau, un haut niveau supérieur au nôtre."

Face à Auxerre, le Paris FC sera quasi au complet. La belle surprise de la saison passée en attaque, Warren Caddy, qui n’a pas encore joué cette saison, est dans le groupe. Le latéral droit Maxime Bernauer, auteur d’une passe décisive lors de la 1ère journée, effectue également son retour. Devant, le dragster Gaëtan Laura (deux buts, une passe décisive), le robuste Morgan Guilavogui (un but, une passe décisive) et le fin Marvin Gakpa (deux buts, une passe décisive) seront autant de poisons à surveiller. Il va y avoir du boulot pour la charnière Jubal-Théo Pellenard. Mais celle-ci n’a concédé aucun but en deux rencontres. Une première depuis la 20e journée de la saison 2019/2020. Jamais deux sans trois ?