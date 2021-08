Ligue 2 (J4) - Pour le DFCO, ça passe ou ça casse contre QRM

A peine trois matchs disputés cette saison, et les mauvais souvenirs pointent déjà le bout de leur nez au DFCO. Avant d'affronter Quevilly-Rouen, samedi 14 août 2021 pour la 4e journée de Ligue 2, les "Rouges" n'ont toujours pas gagné - deux défaites et un nul. Un début poussif qui pose problème, au regard du mercato XXL (11 recrues), du statut de "relégué de Ligue 1" et des ambitions du club pour remonter le plus rapidement possible dans l'élite. En plein cœur de l'été, le DFCO vit une situation qui ressemble à une crise de mi-saison, entre pression des supporters pour un départ du coach - un #Linaresout est apparu sur les réseaux sociaux - et les sifflets copieux lors du dernier match à domicile.

David Linarès menacé ?

Une réunion entre le staff et le président Olivier Delcourt a eu lieu en début de semaine. "Je leur ai exprimé mon vif mécontentement et je leur ai donné des objectifs à très court terme", expliquait-il à nos confrères du Bien Public. Quelle échéance précisément ? L'entraîneur David Linarès botte en touche : "La discussion ce n'était pas dans ce sens là. C'était parce que le président a beaucoup investi, on a vécu tous ensemble une saison difficile l'année dernière et on n'a pas envie de revivre ce genre de scénario. Il y a forcément des choses dans les têtes, qui demeurent de manière inconsciente". Inconsciente ou plus concrète. Comme ce fut le cas à de nombreuses reprises l'an dernier, un joueur vient d'être mis à l'écart, en l'occurrence Yassine Benzia, annoncé sur le départ.

David Linarès se sent-il sous pression ? Copier

Le bilan comptable fait du tort au coach dijonnais. Depuis qu'il a repris l'équipe en novembre 2020, en pleine tempête : 33 matchs toutes compétitions confondues, seulement 4 victoires - et aucun succès lors des matchs amicaux de l'été. David Linarès se sent-il, comme le veut le bon vieux cliché, installé sur un "siège éjectable" ? "Honnêtement la pression ... à partir du moment où vous occupez ce poste, elle est constante, ça fait partie de notre métier, tempère le coach du DFCO. Je ne me pose pas cette question, je ne vais pas être dans le 'si si si', je suis dans l'action, et à 200% sur 'comment mettre mon équipe dans les meilleures dispositions'. Les conséquences, les résultats, vous ne maîtrisez pas grand chose".

Pour l'instant ça ne tourne pas mais il suffit parfois d'une étincelle pour que les choses s'inversent - David Linarès

Fabien, supporter historique du DFCO : "le fusible comme dans tous les clubs, c'est le coach" Copier

"Il y a des choses qui vont être changées", promet Linarès, pour "optimiser les performances de l'équipe". Tout en restant laconique sur ces "choses", ne voulant "pas épiloguer". Bouleversement tactique complet ? Une doublette d'attaquant Scheidler - Le Bihan ? Passage à trois défenseurs, comme l'an dernier, avec la première apparition de Zargo Touré ? Davantage de prise de risque ? Un 3-4-3 à la Sampaoli ? Réponse samedi.

Le soutien de Jessy Pi

Les joueurs assurent avoir conscience de la situation déjà périlleuse dans laquelle se trouve le club. Le milieu de terrain Jessy Pi, arrivé cet été, prend la défense de son entraîneur : "Il a des principes de jeu. Je sais que, parfois, il est un peu critiqué, mais pour moi ce n'est pas la faute du coach. Quand on est à l'entraînement, on nous parle de principes de jeu, de ressortie de balle, de toucher les lignes".

Reste à mettre ces directives en application. "On a souvent tendance à venir chercher le ballon dans les pieds, il nous manque ces courses vers l'avant. On a énormément de mal à garder le ballon haut et à jouer dans le camp adverse, regrette l'ancien caennais. On se précipite assez souvent, on veut tout de suite trouver la passe. On a du mal avec le ballon, mais on se donne pour ce club".

Attention à ne pas prendre QRM de haut prévient Jessy Pi Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix