Ligue 2 (J4) : Sochaux peut avoir des regrets après sa défaite à Lorient

Lorient, France

Sochaux le savait, cette 4ème journée de Ligue 2, en déplacement sur la pelouse du FC Lorient, serait l'une des plus difficiles de la saison. Les Bretons, leaders du championnat avant le match, ont gagné 1-0, vendredi 16 août, au Stade du Moustoir. Avec cette défaite, le FCSM perd plusieurs places au classement (12ème).

Un résultat rageant

Et pourtant, le match a failli basculer en faveur des "Jaune et bleu" dés les toutes premières secondes. Sané se présente seul face au gardien, mais tire à côté. "Ce qui est regrettable, c'est qu'on a une situation tout de suite pour prendre l'avantage, ressasse l'entraîneur sochalien Omar Daf. Je pense que ça aurait été un match complètement différent".

A partir de là, Lorient, plus expérimenté, plus technique, a imposé son jeu. Jusqu'à la 65ème minute, et le but inscrit par Jimmy Cabot pour les Bretons. Malgré de l'envie, et toujours ce fort esprit collectif, le FCSM n'arrive pas à revenir au score. Pour le coach Omar Daf, les deux principaux points noirs de son équipe : "un manque d'agressivité sur le but encaissé" et "trop de fautes techniques".

"Avec un peu plus de maturité, on doit repartir d'ici avec un résultat" - Omar Daf

Les blessés ont manqué

Sochaux a manqué d'atouts offensifs. Logique, le club s'est présenté face à ce favori du championnat sans son meilleur buteur - Fabien Ourega - et sans son meilleur passeur - Jérémy Livolant.

"Si le PSG n'a pas Neymar c'est difficile, si Lorient n'a pas Cabot c'est difficile ...." - souligne Omar Daf, même s'il loue encore une fois la qualité de son collectif

Ourega devrait être éloigné des terrains plusieurs semaines, à cause d'une déchirure en haut de la cuisse. On devrait en revanche revoir Livolant assez vite sur la pelouse, quasiment prêt à rejouer.

A noter l'entrée en jeu de Sloan Privat. L'attaquant formé au club, recrue de l'été, fait son retour sous la tunique sochalienne, six ans après son départ.

Les résultats de la journée de championnat

Le classement de Ligue 2